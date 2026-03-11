Revolut lanza su banco en Reino Unido tras cuatro años de negociaciones

Tras cuatro años de espera, Revolut ha recibido la aprobación reglamentaria por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés) para salir de la fase de movilización y lanzarse como banco en Reino Unido. Así lo ha informado el banco a través de un comunicado, en el que destaca que la luz verde del regulador llega "con una base ya existente de 13 millones de clientes en el país, y sigue el reciente compromiso de Revolut de invertir 3.000 millones de libras y crear mil puestos de trabajo en Reino Unido.

Tal y como se desprende de la información distribuida por la entidad, el hito implica que Revolut podrá comenzar a ofrecer cuentas bancarias como banco con licencia completa, tanto a clientes particulares como a empresas, algo que hasta ahora no había podido hacer por su condición en términos regulatorios. Además, como marca la ley británica, podrán ofrecer a sus clientes cuentas de depósito protegidas por el Financial Services Compensation Scheme (FSCS), el fondo de garantía de depósitos británico, que cubre hasta 120.000 libras por persona.

Se abre la puerta a nuevos productos

Asimismo, el neobanco ha indicado que la aprobación regulatoria "allana el camino para una gama más amplia de servicios en el futuro, incluyendo préstamos, cuentas de ahorro y otros productos". En este sentido, Revolut ha afirmado que el lanzamiento de las cuentas corrientes, que aún no estaban disponibles en Reino Unido, se desplegará "de forma gradual en los próximos días, comenzando con un grupo pequeño y expandiéndose en las próximas semanas".

A nivel mundial, Revolut se había comprometido a realizar una inversión total de 10.000 millones de libras (11.579 millones de euros) en los próximos cinco años, además de la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo a medida que expanda su presencia a nivel mundial. De esta inversión, un 30% irá destinada al Reino Unido, mientras que un 10% de todos los puestos tendrán sede en el país que vio nacer al banco.

Un proceso más largo de lo habitual

En enero de 2021, Revolut presentó su primera solicitud para obtener una licencia bancaria en Reino Unido. En aquel momento, el neobanco ya contaba con la licencia que le había concedido el Banco de Lituania, amparada por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, aún necesitaba obtener el permiso del regulador en el país en el que comenzaron sus operaciones. En Reino Unido, Revolut operaba como una entidad de dinero electrónico, por lo que no podía ofrecer depósitos, créditos o cuentas corrientes.

Durante todos estos años, diversos medios de comunicación han sostenido en varias ocasiones que el proceso se encontraba cerca de resolverse. Sin embargo, Revolut cada vez ganaba más clientes e iba creciendo en envergadura, por lo que las dudas del regulador nunca terminaban de aplacarse. El 25 de julio de 2024 llegó finalmente la luz verde, pero con restricciones. En aquel momento, el banco entró en periodo de movilización, en el que ha estado hasta el día de hoy.

Los precedentes mostraban que dicha fase de movilización tendía a resolverse en un plazo medio de doce meses, pero, al ser cuestionadas por EL PERIÓDICO, fuentes de la entidad apuntaron una particularidad: el neobanco inició esa fase con muchos más clientes de lo que resulta habitual, por lo que los controles de las autoridades británicas han sido mucho más exhaustivos. En parte por este motivo, aclaran, se explica la tardanza en la luz verde.

Negociaciones y pulsos políticos

En verano de 2025, un año después de obtener su primera licencia, 'Financial Times' informó de que el Reino Unido paralizó la concesión de la licencia bancaria completa del neobanco por "la preocupación de los reguladores sobre si sus controles de riesgo serían capaces de seguir el ritmo de crecimiento de sus operaciones en el extranjero", pues la fintech contaba ya con 65 millones de clientes. Asimismo, el diario británico 'The Guardian' amplió que Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, había bloqueado una reunión con los ejecutivos de Revolut impulsada por la Canciller de Hacienda del país, Rachel Reeves, para "preservar la independencia regulatoria de la institución".

Tras varios años de negociaciones, pulsos políticos e informaciones contradictorias, el mayor neobanco del mundo por número de clientes ya cuenta con todas las garantías para operar de forma completa en Reino Unido. Así, podrá ofrecer créditos al consumo, cuentas de ahorro y depósitos, y, al igual que en el resto del mundo, este hito allana el camino para que la fintech pueda llegar a ofrecer hipotecas en el futuro, un objetivo a largo plazo.

Los ejecutivos celebran la noticia

Nik Storonsky, cofundador y CEO de Revolut, ha comentado: "El lanzamiento de nuestro banco en Reino Unido ha sido una prioridad estratégica a largo plazo para Revolut y marca un momento significativo en nuestra trayectoria. Reino Unido es nuestro mercado de origen y un factor central en nuestro crecimiento. Esperamos presentar un conjunto completo de servicios bancarios a nuestros millones de clientes en Reino Unido para proporcionarles la misma experiencia innovadora que ya ofrecemos en el resto de Europa. Este es un paso vital en nuestra misión de construir el primer banco verdaderamente global del mundo".

Por su parte, Francesca Carlesi, CEO de Revolut en Reino Unido, ha señalado: "Convertirnos en un banco en nuestro mercado de origen marca un momento decisivo en nuestro camino; un hito que hemos alcanzado a través de una concentración incansable, disciplina y fe en lo que estamos construyendo. La obtención de esta licencia sienta las bases para nuestro próximo capítulo: expandirnos a un conjunto más amplio de productos, incluido el crédito, junto con los servicios innovadores en los que nuestros clientes ya confían a diario. Esto nos permitirá continuar con nuestra misión de brindar la experiencia bancaria más fluida, segura y centrada en el cliente a los consumidores de todo Reino Unido".