Stellantis planea dar entrada a inversiones de fabricantes chinos para reorganizar su capacidad industrial en Europa

La producción de todas las plantas de Stellantis en Italia se situó a 379.706 vehículos en 2025, un 20% menos que el año anterior. Son casi 180.000 coches menos que los que produjo solo Vigo (llegó a 559.427 vehículos), un duro dato para el país transalpino, cuyo Gobierno lleva meses reclamando a su único fabricante un cambio de rumbo urgente. El grupo tiene un exceso de capacidad, como ha reconocido ya en varias ocasiones, y está analizando cómo ponerle remedio. En Figueruelas (Zaragoza), por ejemplo, se van a producir coches de la china Leapmotor, de la que Stellantis tiene un 20%. Sin embargo, puede que este no sea el único fabricante del gigante asiático que utilice las fábricas de la compañía que dirige Antonio Filosa. La empresa planea dar entrada a inversiones de fabricantes chinos para reorganizar su capacidad industrial en Europa.

La noticia fue adelantada por Bloomberg, que citó fuentes conocedoras de las negociaciones para adelantar que Stellantis está explorando acuerdos con estos fabricantes, mencionando como ejemplos de estos contactos los realizados con las empresas Xiaomi y Xpeng. En el primer caso, el gigante tecnológico chino está iniciando su desembarco en la UE con sus modelos eléctricos, el SU7 y el YU7. En el segundo, se trata de una marca que también tiene pocos años de vida y que ya se puede adquirir en España con sus coches G6, G9 y P7. En Vigo, de hecho, cuenta ya con concesionario a través de Zina Móvil.

Según el medio especializado, directivos de Stellantis se reunieron con estas empresas para "discutir opciones para una reestructuración de Stellantis en Europa", poniendo el foco en la posibilidad de aprovechar la huella industrial del grupo para la producción de los vehículos chinos, como hace por ejemplo con Toyota, produciendo en la planta de Balaídos el modelo de furgoneta Proace City. Las mismas fuentes apuntaban también la posibilidad de que las firmas asiáticas pudiesen "adquirir participaciones en Maserati u otras marcas", algo que se viene rumoreando ya desde que la dirección estaba en manos de Carlos Tavares.

Noticias relacionadas

A raíz de la publicación, Stellantis fue tajante a la hora de asegurar que ninguna de sus marcas está a la venta y que también está "considerando un plan para dividir la compañía". Sin embargo, no negó los contactos con Xiaomi o Xpeng. "Como parte de su actividad habitual, Stellantis mantiene conversaciones con una amplia variedad de actores de la industria en todo el mundo sobre distintos temas, siempre con el objetivo final de ofrecer a los clientes las mejores opciones de movilidad", resumió la compañía ya ayer, añadiendo que no quiere comentar "sobre especulaciones".