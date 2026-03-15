Cuerpo: “Estamos mirando la fijación de precios de la gasolina y el gasoil uno a uno”

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), está en plena negociación para llevar "cuanto antes" y "con el mayor consenso" al Consejo de Ministros una serie de medidas que alivien el impacto de la guerra en la economía. La lupa está en los precios de la energía, pero sobre todo en la fortísima subida de los precios de la gasolina y del gasoil, de los que Cuerpo advierte que se está haciendo una "vigilancia reforzada, uno a uno", ahora que suben, pero que también se seguirá haciendo cuando les toque bajar.

- ¿Van a ir la semana que viene medidas concretas al Consejo de Ministros o eso todavía no está claro?

- Bueno, ahora mismo estamos trabajando de manera intensa en finalizar el aterrizaje de estas medidas con todo el rigor y la responsabilidad que exige el momento, con un diálogo muy activo que estamos teniendo con los sectores involucrados y afectados en el marco del diálogo social, y recibiendo también las propuestas de los grupos parlamentarios. Y ahora se trata de finalizar el texto y que pueda tener el mayor consenso posible para llevarlo lo antes posible al Consejo de Ministros.

- Los grupos con los que se han estado viendo, ¿qué le trasladan?

- Nos trasladan un mensaje de tranquilidad en primer lugar, porque la afectación dista mucho de ser la que teníamos en las primeras semanas del conflicto de Ucrania. Estamos viendo que la afiliación como gran indicador de actividad sigue comportándose bien en estas dos primeras semanas de marzo. El principal reto que se presenta por delante es el de la subida de precios en materia energética y ahí es donde además nos piden que centremos las medidas de apoyo a rentas. Y además también con una especial atención a los colectivos que pueden verse más afectados, ya que el gasoil se está viendo más afectado que la gasolina. Estamos hablando en particular de los profesionales, el campo, la pesca, el transporte, la logística... estos son los sectores donde también los agentes sociales nos piden que pongamos más atención.

- Y en ese marco de medidas energéticas y sectorizadas, ¿en qué está pensando exactamente el Gobierno?

- Tenemos que intentar aterrizar la dinámica del Real Decreto Ley que llevaría las medidas. Hay un primer apartado referido a medidas estructurales y me gustaría empezar por aquí porque es importante. Cuando he dicho antes que la situación a día de hoy dista de ser la de Ucrania, también es porque estamos cada vez más preparados para enfrentar este tipo de shocks. Por ejemplo, con la apuesta que ha hecho España por la transición verde, por las energías renovables y la electrificación de nuestra economía. En el 2019, el 75% de las horas, del precio de la luz, venía determinado por el gas. En el 2025 solo es el 19% de las horas. Parte de las medidas van a ir orientadas a redoblar esfuerzos en este ámbito de seguir incrementando la apuesta por la electrificación y las energías renovables en nuestro país.

Segundo ámbito, por supuesto, minimizar ese incremento del coste de la energía. Este apartado incluirá esencialmente medidas fiscales.

Tercer ámbito, tendremos la protección de las rentas frente a la subida de los precios de los carburantes, que es donde estamos viendo a día de hoy el mayor impacto. Tenemos esa subida de más de 40 céntimos ya en el gasoil en promedio y más o menos la mitad en la gasolina. Pues bien, aquí es donde se va a centrar también gran parte de la actuación de las medidas de protección del gobierno con una atención especial, como he dicho anteriormente, a pesca, a sector agro y al sector del transporte de distribución. Por ejemplo, el sector de la distribución y del transporte es un sector importantísimo por los efectos, arrastre que puede tener para el resto de precios y el resto de sectores y la cesta de la compra en general.

Por lo tanto, actuar ahora y actuar en estos sectores cobra aún mayor importancia. Y luego tendríamos el apartado relacionado con el escudo social, donde entrarán medidas que ya tuvimos también presentes en el caso de Ucrania, como por ejemplo, la prohibición de corte de suministro energético a los vulnerables.

- Al hablar de minimizar el incremento del coste de la energía, habla de medidas fiscales. En concreto, ¿en qué medidas fiscales se está pensando?

- Bueno, si me permite voy a intentar evitar entrar en las medidas concretas. Estamos terminando de definir el aterrizaje específico en cuanto a los instrumentos, pero yo creo que para la ciudadanía lo que les importa es el impacto, que seamos capaces de contener estos costes, que lo hagamos de la manera más eficaz posible, es decir, minimizando el coste para los contribuyentes, y que lo hagamos ágil también de tal forma que esto pueda llegar rápido.

- ¿Creen ustedes que las empresas gasolineras se han aprovechado de la situación para subir los precios con mayor rapidez de lo razonable?

- No tenemos por ahora ninguna señal que apunte en esta dirección. Yo a lo que tendería y lo que hago siempre es romper una lanza por los empresarios y su comportamiento. Más aún cuando estamos hablando de una crisis que afecta al bolsillo de los ciudadanos como consecuencia de la guerra. Pero dicho esto, estamos con esa vigilancia reforzada mirando uno a uno la fijación de precios en todos los establecimientos para identificar cualquier comportamiento anómalo, no solo ahora en la subida, sino también conforme se estabilicen y empiecen a bajar los precios de los carburantes, también en la bajada.

- ¿Esta vigilancia reforzada podría dar lugar a nuevas sanciones?

- Bueno, lo que tenemos ahora mismo es una vigilancia que lo que hace es asegurarse del comportamiento competitivo en el mercado, que no haya, como he dicho, ninguna situación anómala que dé lugar a que los consumidores puedan verse perjudicados. Estas son las competencias de la CNMC, donde además ahora se está reforzando este análisis con un intercambio de información diario con nosotros y con el Ministerio de Transición Ecológica para que entre todos hagamos una valoración pormenorizada, detallada y diaria de cuál es la situación.

- ¿Hay umbrales que sean decisivos para adoptar medidas, como por ejemplo que la inflación llegue a un 3%?

- Bueno, en Ucrania ya hubo alguna medida que tenía umbrales relativos a la evolución de precios y estos son elementos que entran siempre en consideración. El miércoles tuvimos una reunión con los principales analistas económicos aquí en España, el grupo de analistas de coyuntura económica (GACE), y esta es una de las consideraciones que ellos pusieron sobre la mesa, la posibilidad de introducir umbrales para la activación o desactivación de este tipo de medidas de apoyo. Pero en todo caso pasa como con el resto de medidas, no está tomada la decisión.

- ¿Hasta qué punto es sostenible la situación económica con un petróleo a 100 dólares?

- La clave aquí es la duración. Esta es la variable esencial en torno a la cual se hacen los escenarios. Comparado con la situación del 2022 de la guerra de Ucrania, a estas alturas llevábamos más de una semana con precios por encima, significativamente por encima, de los 100 dólares el barril. Luego hay que tener en cuenta también que 100 dólares hoy no significan lo mismo que en el año 2022. Estamos hablando que 100 dólares hoy podrían significar unos 85 dólares del año 2022. Este es otro elemento importante también a la hora de tener en cuenta el impacto en los mercados del shock actual. En cualquier caso, evidentemente, cuanto más se alargue el conflicto, los impactos se harán más estructurales no solo para afectar a los precios de los carburantes, sino que puede haber una afectación a la inflación y también un impacto en la actividad. Este es el escenario de mayor afectación, como pudimos ver también en el caso de Ucrania.

- Y con este momento y con las incógnitas que hay, ¿cómo ve la inflación a corto plazo? ¿Es posible que se supere el 3%?

- Bueno, tenemos los datos de febrero, donde todavía no había habido impacto de este shock, que se han confirmado en el 2,3%. Es de esperar que en el mes de marzo la inflación se vea afectada por la subida de los precios energéticos sin ninguna duda y de manera significativa.

Veremos dónde termina el dato de inflación, además teniendo en cuenta que el mes de marzo del año pasado (recordemos que la inflación se mide marzo contra marzo) fue un mes de buen comportamiento para los precios energéticos. Es decir, la subida de este mes de marzo se va a notar aún más en los datos de inflación por este efecto base del año pasado.

Más allá de un dato puntual, aquí lo que miramos siempre son de nuevo, la duración, hasta qué punto las perspectivas de inflación a medio largo plazo se desanclan del 2%, que es también lo que va a mirar el Banco Central Europeo.

- El PP ya ha planteado una batería de 14 medidas concretas. No sé si las ha valorado y si es factible llegar a acuerdos.

- Estamos haciendo una valoración de las medidas que han mandado los grupos parlamentarios, entre ellos también el Partido Popular, las que nos han propuesto los agentes sociales, las que están proponiendo los sectores en las reuniones bilaterales que tenemos… Evidentemente, se puede imaginar que en el conjunto total de medidas, algunas de ellas van mucho más allá de lo que requiere la respuesta a la situación actual. De hecho, en los sectores la actividad no se está viendo afectada, pero los sectores acaban recordándonos los retos estructurales que tienen y acabamos hablando también de retos de medio-largo plazo fuera del marco de una respuesta a corto plazo ante esta coyuntura.

Dentro de las medidas, volviendo a la pregunta, hay muchas que están en línea con las que ya se tomaron en el ámbito de Ucrania que hemos visto que han sido medidas eficaces y que están también, por supuesto, ahora mismo siendo analizadas.

- Antes ha comentado que en las cuatro fases de medidas se incluía una medida en concreto de escudo social, en concreto prohibir el corte del suministro energético a personas vulnerables.

- Ahora mismo y volviendo a mi argumento inicial, la situación en materia de los precios de electricidad está mucho mejor de lo que estaba en el momento de Ucrania.

De hecho, los precios del pull eléctrico hoy mismo estaban en torno a 30 euros, es decir, que ha habido una bajada sustancial, incluso estos últimos días. Entre otras cosas, como he dicho, porque estamos más protegidos frente a la subida del gas y además la subida del gas está siendo más controlada de la que hubo en Ucrania. Son dos factores que hacen que el efecto que esperamos sobre la electricidad, en principio, sea menor que el que hubo entonces, pero en cualquier caso, de forma preventiva, también queremos poner estas medidas de escudo social por si este efecto acaba siendo suficientemente significativo. Los colectivos que esperamos que se vean afectados son mucho menores.

- ¿Esta medida de escudo social significa que se descartan las propuestas de la vicepresidenta Yolanda Díaz de prohibir los despidos por causas energéticas o congelar alquileres y desahucios?

- Creo que tenemos que ir adaptando la respuesta a la situación y al diagnóstico que estamos haciendo del impacto. Como he dicho ahora mismo, el impacto lo estamos viendo esencialmente en la evolución de los precios y si somos más concretos aún, en la evolución de los precios de los carburantes. Elementos más generales, como hemos hablado en otras ocasiones, como el IVA de los alimentos, o elementos asociados también a la situación del mercado laboral, veremos si son necesarios en momentos posteriores, pero ahora yo creo que tenemos que intentar delimitar al máximo la actuación en este primer paquete.

- Entonces, en realidad, nos quedan por saber las dos cosas concretas, ¿no? ¿si la semana próxima van a ir las medidas al Consejo de Ministros o a un consejo extraordinario y si las medidas fiscales implicarán tocar el impuesto especial de los carburantes, o el IVA, o ambos.

- Bueno, en cuanto a las fechas, aquí ya siento tener que repetirme, pero no sabemos el día en el que aprobaremos estas medidas. Pero lo que sí está claro es que vamos a intentar, y para eso estamos trabajando, que estén finalizadas lo antes posible, con el mayor consenso posible, para poder llevarlas de la manera más rápida y con la mayor celeridad y garantizando que sean medidas eficaces y tomadas con el máximo rigor.

- ¿Y respecto al IVA o el impuesto a los carburantes?

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- De nuevo, aquí yo creo que el mensaje que me gustaría trasladar a los ciudadanos y a los empresarios es que vamos a ayudarles en este caso amortiguando el incremento de los precios de los carburantes y vamos a ayudarles minimizando el impacto en materia del coste de la energía. Y estamos definiendo los instrumentos a través de los cuáles vamos a hacerlo para que seamos lo más ágiles posible y que seamos también, en este caso, lo más eficaces posible.