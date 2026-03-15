Ya es oficial: Hacienda confirma a partir de qué día de esta semana se podrá acceder a los datos fiscales de la Declaración de la Renta 2026

Falta muy poco para que los contribuyentes aragoneses salgan de dudas y sepan si la declaración de la renta de 2026 les sale a pagar o a devolver. En menos de un mes, Hacienda abrirá el plazo para presentar el borrador y, aunque no queda nada, a partir de esta semana, ya se podrán consultar los datos fiscales a través del portal de la Agencia Tributaria, lo que permitirá hacerse una idea de la factura del IRPF.

Antes de poder presentar el borrador o declaración, los contribuyentes podrán consultar sus datos fiscales para comprobar que la información fiscal que tiene Hacienda es correcta. Este paso previo es clave para evitar errores o incluir deducciones que no aparecen de forma automática.

¿Qué día se pueden consultar los datos fiscales?

Según el calendario oficial, estos documentos estarán disponibles a partir del miércoles 18 de marzo de 2026. Desde esa fecha, los ciudadanos podrán entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria o en su aplicación móvil para revisar la información que Hacienda tiene registrada sobre sus ingresos del año anterior. Entra en la web sede.agenciatributaria.gob.es para acceder a ellos.

Los sistemas se actualizan progresivamente, por lo que puede que algunos contribuyentes tendrían que esperar para ver sus datos del 19 o 20 de marzo. Revisar esta información con tiempo es importante porque permite detectar errores antes de confirmar el borrador. Se deben comprobar si se han aplicado bien las deducciones, los beneficios fiscales y si hay que incluir alguna ganancia o pérdida patrimonial que no figure en los datos del fisco.

¿En qué fechas se puede presentar el borrador?

El plazo para ver y enviar el borrador final por internet se abrirá el 8 de abril de 2026. A partir de ese día los contribuyentes podrán presentar su declaración a través de la plataforma Renta WEB y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Imagen de archivo de la Agencia Tributaria / EL PERIÓDICO

Este es el sistema que utiliza la mayoría de los ciudadanos, ya que permite completar el proceso en pocos minutos si todos los datos son correctos.

Por otro lado, quienes prefieran hacer la declaración con ayuda también podrán utilizar otros canales que se abrirán más adelante. Para presentarla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, y para acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria y que te la redacte un funcionario, hasta el 1 de junio.

En ambos casos es necesario pedir cita previa con antelación. Las citas telefónicas podrán solicitarse desde el 29 de abril, mientras que las citas para acudir a las oficinas se abrirán a partir del 29 de mayo.

La campaña de la renta tiene una duración aproximada de tres meses. El plazo máximo para enviar la declaración finaliza el 30 de junio de 2026. Presentar la renta sespués de esa fecha puede implicar recargos o sanciones si el contribuyente estaba obligado a hacerlo.

Calendario de la Renta 2026 / Europa Press

La información que aparece en los datos fiscales

Los datos fiscales son un resumen de toda la información económica que Hacienda ya conoce porque la han comunicado otras entidades durante el año. Entre los datos que suelen aparecer se encuentran:

Los ingresos del trabajo comunicados por la empresa

comunicados por la empresa Las retenciones del IRPF aplicadas en la nómina

aplicadas en la nómina Prestaciones públicas , como el paro o ayudas

, como el paro o ayudas Intereses bancarios o dividendos de inversiones

de inversiones Viviendas o propiedades registradas a nombre del contribuyente

registradas a nombre del contribuyente Donaciones o cuotas sindicales que pueden dar derecho a deducción

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Sin embargo, los expertos recuerdan que el borrador no siempre incluye toda la información, por lo que es importante revisarlo antes de confirmarlo.