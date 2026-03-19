Escribano (EM&E) rompe la fusión con Indra ante la presión del Gobierno

La compañía industrial madrileña especializada en componentes para la industrial militar Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha decidido este jueves dar por concluida la operación de fusión con Indra decide ante la presión del Gobierno ante el eventual "conflicto de interés" que existe entre ambas compañías. EM&E sostiene en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra y Escribano (EM&E)".

A la vista del escrito remitido por EM&E, el consejo de administración de Indra ha dado por finalizado el análisis de la posible operación. La decisión se ha adoptado después de que el máximo órgano de gobierno de la compañía, reunido este jueves por la tarde, recibiera una carta de EM&E en la que la firma comunica que “a la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering, por lo que EME se retira de la operación”.

Según la misiva, EM&E justifica su retirada en la necesidad de evitar cualquier posible riesgo para Indra. “Desde EM&E, primer accionista privado de Indra, subrayamos que esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a Indra. En este sentido, consideramos que frenar en este momento es la mejor forma de salvaguardar el proyecto de crecimiento de la compañía, un proyecto estratégico liderado por su presidente, Ángel Escribano, para reforzar el posicionamiento de la cotizada tanto a nivel nacional como internacional”, señala la carta.

Esta decisión llega después de que el miércoles por la noche la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera a través de un duro comunicado la salida del presidente de Indra, Ángel Escribano, para poder realizar la integración entre Indra y EM&E. Cabe recordar que Escribano es propietario de EM&E junto a su hermano Javier, consejero dominical de Indra, y segundos máximos accionistas con el 14,3% de las acciones por detrás de la SEPI, que cuenta con el 28% del capital social de Indra.

Tras la decisión del brazo inversor del Estado y las palabras de este jueves del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ha hecho hincapié al "conflicto de interés" a su llegada al Consejo Europeo Ángel Escribano se enfrentaba al dilema de romper la fusión o seguir en el cargo de máximo ejecutivo de Indra. Escribano ha decidido lo segundo, sabedor de que la SEPI debería aglutinar un 51% de los votos en el consejo de administración favorables a su destitución.

Escribano ha trasladado a sus más estrechos colaboradores que quiere seguir al frente de la compañía y cuenta con el apoyo tanto "del consejo de administración como de los accionistas", que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso la ratificación y su reelección como presidente, así como el proyecto de la firma. Asimismo, Escribano también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) saliese adelante. Sin embargo, no tiene el respaldo de la fabricante de motores vasca Sapa, que cuenta con el 7,94% de las acciones y que ya ha trasladado que votará lo mismo que la SEPI. Este jueves las acciones de Indra se desploman más de un 17% en el Ibex 35, hasta los 47,36 euros por acción.

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Pese a ello, no es descartable que la SEPI haga valer el 28% de sus acciones y sus tres puestos en el consejo de administración para apartar a Escribano del cargo después de que la confianza se haya visto empañada entre Moncloa y la máxima dirección de una compañía estratégica en defensa y tecnología como Indra. En enero de 2025, el Gobierno apartó al presidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete tras la irrupción del brazo inversor del Estado con un 10% del capital de la operadora de telefonía para poner al frente al expresidente de Indra, Marc Murtra. Gracias a ese movimiento, Escribano llegó a la presidencia de Indra con el aval del 14,3% de sus acciones y la de pilotar una compañía del sector de la defensa como EM&E.