El euríbor escala 44 puntos básicos desde el estallido de la guerra en Irán y alcanza el 2,658%
El alza del índice de referencia se traduce en un incremento de unos 30 euros mensuales en las hipotecas variables
La ofensiva bélica estadounidense-israelí sobre Irán también está dejando réplicas en el euríbor, el tipo de interés de referencia para las hipotecas variables en España. El dato diario asciende hasta el 2,658% este viernes, lo que implica un avance del dato diario en 19,7% (44 puntos básicos) en apenas 20 días de contienda en Oriente Próximo.
Los fuertes avances en los precios energéticos en las últimas semanas —al calor del cuello de botella en el estrecho de Ormuz, responsable por una quinta parte del petróleo– están detrás de los bruscos movimientos en el índice. Un barril del Brent menos asequible amenaza con revivir la inflación en el Viejo Continente. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por congelar los tipos de interés en la cota del 2% tras su cita mensual esta semana, el mercado empieza a descontar más bajadas o pausas desde Fráncfort.
En términos más precisos, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, el repunte del euríbor de 0,44 puntos encarecería la cuota en unos 30 euros mensuales, lo que supone un incremento de más de 350 euros al año. El euríbor ya dio señales de tensión el pasado 10 de marzo, cuando se disparó hasta el 2,552%, lo que implica su mayor subida diaria en 18 años. Desde este repunte inicial, el índice ha ido escalando hasta tocar el 2,658% actual, consolidando el giro al alza en plena escalada en Oriente Próximo.
- Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza: 'Si seguimos en Segunda me gustaría que David Navarro continuara
- Lalo, director deportivo del Real Zaragoza: “No podemos tener un entrenador que diga ‘no quiero un chico de 20 años de la casa porque me tienes que traer otro’”
- Jardí, el caramelo para David Navarro y la promesa de Lalo Arantegui de un proyecto de ascenso para el Real Zaragoza
- Ya es oficial: la Aemet adelanta cómo será la primavera en Aragón y el tiempo que hará en Semana Santa
- Zuera, agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE: 'Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente
- Ya es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal confirma en qué casos se puede hacer una barbacoa o una fiesta en una terraza comunitaria
- Así juega Jaume Jardí, el fichaje del Real Zaragoza para la próxima temporada: talento puro y zancada en ataque
- Entrevista con Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Va todo perfecto, pero si no ganamos ningún título no habrá servido para nada