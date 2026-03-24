La francesa Edgar Suites compra un nuevo edificio en Málaga para construir un apartahotel

Edgar Suites refuerza su apuesta por los apartahoteles de lujo en España con la compra de un nuevo activo en Málaga. El grupo francés ha adquirido dos edificios colindantes en el centro de la ciudad andaluza, donde desarrollará un complejo de 84 habitaciones. Tras esta operación, la compañía participada por el fondo BC Partners Real Estate eleva hasta los 43 millones de euros la inversión desplegada en el país, que le permite alcanzar los cerca de dos centenares de llaves, mientras analiza ya operaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla o Palma de Mallorca.

El operador e inversor especializado en apartahoteles 'premium' ha completado la compra de los inmuebles ubicados en el número 3 y 5 de la calle Mariscal, conocidos popularmente en la localidad como 'los asustaviejas'. En total, suman una superficie en altura de 2.850 metros cuadrados y serán restaurados y convertidos en un aparthotel de alto estándar de 84 habitaciones, desde estudios hasta unidades de cuatro dormitorios. La inversión en la compra y restauración alcanzará los 21 millones de euros.

"El nuevo proyecto está orientado a familias, grupos y empresas que demandan viajar a apartamentos y poder beneficiarse en este caso de superficies mayores. Hacer ciudad es también recuperar espacios olvidados y darles una segunda vida. Volvemos a apostar por Málaga convencidos de su dinamismo y atractivo. Queremos contribuir a revitalizar su centro histórico con un alojamiento 'premium' pensado para quienes valoran el espacio, el diseño y la autenticidad urbana", explica Casilda Mulliez, directora de Expansión para España y Portugal.

Fechada exterior del edificio ubicado en el número 3 y 5 de la calle Mariscal, en Málaga / Maps

El nuevo edificio de Edgar Suites tienen el máximo grado de protección arquitectónica de la ciudad, principalmente por su arquitectura de estilo decimonónico burgués. Construidos en el primer tercio del siglo XX, durante los últimos quince años ha ido sufriendo un paulatino abandono —incluso fue ocupado ilegalmente—, hasta hace unos meses, cuando lo compró una promotora local, que inició los primeros trámites para recuperar su estado original.

Segunda compra en Málaga

Este inmueble supone la segunda inversión de Edgar Suites en Málaga y la tercera en España. En noviembre, la empresa de origen francés completó la adquisición de un edificio en el barrio Botànic, en Valencia, donde invertirá 12 millones en el desarrollo de 27 apartamentos y 65 habitaciones; y, este mismo mes de marzo, otro inmueble en Málaga, propiedad hasta ahora de la socimi All Iron. En esta última operación destinará 10,5 millones de euros a la puesta en marcha de 20 apartamentos.

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"Con este anuncio, la compañía suma ya tres operaciones cerradas en los últimos cinco meses, con una inversión total de 43 millones de euros y 185 habitaciones en España. Todas las adquisiciones han sido llevadas a cabo en menos de un año desde su llegada a España, demostrando su capacidad de inversión y de desarrollo, así como la agilidad de su equipo en la puesta en marcha de nuevos proyectos fuera de su país de origen", explican desde la compañía que previsiblemente aterrizará próximamente también en Italia y Portugal.