El Gobierno de Aragón avanza en la consolidación de Amazon Web Services en la comunidad con 670 nuevas hectáreas
El Ejecutivo autonómico, en funciones, otorga la DIGA a la ampliación del gigante tecnológico en la comunidad
El Gobierno de Aragón ha aprobado la Declaración de Interés General (DIGA) del plan de consolidación de Amazon Web Services en la comunidad con 670 nuevas hectáreas en Huesca, San Mateo de Gállego, La Puebla de Híjar y Azaila, lo que extiende su presencia a la provincia de Teruel y eleva su inversión en España hasta 33.700 millones hasta 2035.
Se trata del mayor proyecto de inversión que la compañía hace fuera de Estados Unidos y el mayor proyecto de inversión en tecnología en toda Europa, según ha insistido este miércoles en una comparecencia ante los medios en Zaragoza junto al responsable de Amazon Web Services Iberia, David Blázquez.
La inversión, que ya anunció la compañía en el marco del Mobile World Congress de Barcelona a principios de marzo, prevá la construcción de una fábrica de racks, cuya ubicación no se ha desvelado y que generará empleo para 1.800 personas cuando esté operativa, un almacén logístico e instalaciones para reclajes para toda España.
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