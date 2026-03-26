Ingeniería aeroespacial
Sener liderará el desarrollo del primer satélite europeo de defensa para órbitas ultrabajas
La Agencia Europea de Defensa encarga a un consorcio coordinado por la compañía española el desarrollo del proyecto VLEO DEF, dotado con 15,65 millones
El grupo vasco de ingeniería y tecnología Sener encabezará el consorcio elegido por la Agencia Europea de Defensa (EDA) para diseñar el primer concepto de satélite de defensa europeo optimizado para operar en órbitas ultrabajas, conocidas como VLEO por sus siglas en inglés. Se trata de un entorno situado entre los 250 y los 350 kilómetros de altitud que, por sus exigencias técnicas, constituye uno de los grandes retos actuales del sector espacial.
El proyecto, bautizado como VLEO DEF, cuenta con un presupuesto de 15,65 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. La iniciativa está financiada por cinco países de la Unión Europea —España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia— y el contrato fue formalizado por la EDA el pasado 13 de marzo de 2026.
Ventajas militares y desafíos tecnológicos
Las órbitas ultrabajas ofrecen importantes ventajas para aplicaciones militares de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), ya que permiten captar imágenes de mayor resolución y reducir la latencia en las comunicaciones al situarse más cerca de la superficie terrestre.
No obstante, operar de forma sostenida en este entorno plantea importantes desafíos técnicos. El mayor rozamiento atmosférico obliga a desarrollar sistemas de propulsión más avanzados, emplear materiales específicos y diseñar nuevas arquitecturas de satélite capaces de mantener la estabilidad orbital. El programa VLEO DEF buscará dar respuesta a estas necesidades mediante el desarrollo de tecnologías clave para futuras misiones europeas en estas altitudes.
Un consorcio europeo de 17 entidades
Sener ejercerá como coordinador de un consorcio integrado por 17 empresas y centros de investigación de cinco países europeos. En el caso de España participan Indra, Deimos, Airbus y Satlantis; de Portugal, INEGI, GEOSAT y Omnidea; de Luxemburgo, Integrasys, SPARC, LIST, Rafinex, EmTroniX, GRADEL y GomSpace; de Francia, Exotrail y Thales Alenia; y de Eslovenia, Skylabs.
El objetivo del consorcio es definir el diseño del primer satélite europeo de defensa específicamente concebido para operar en órbitas VLEO y sentar las bases de un futuro demostrador en vuelo que permita validar las tecnologías desarrolladas, incluida la propulsión adaptada a estas altitudes.
El proyecto se enmarca en la estrategia europea para reforzar las capacidades espaciales en defensa y da continuidad a otras iniciativas previas impulsadas por la Agencia Europea de Defensa.
- Mercazaragoza busca una solución para el matadero tras perder a su mejor cliente y dejar en tres meses un 'agujero' de 1,2 millones en sus cuentas
- El chef Ferran Adrià, en Zaragoza: 'Para que me cobren 70 euros en un restaurante y me sirva un robot, me quedo en casa
- El restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 25 euros: cocina mediterránea con toques peruanos junto a la plaza de toros
- Comienza la construcción de otro bloque de viviendas de lujo en Zaragoza: pisos de hasta 736.000 euros en la 'milla de oro' de San José
- El Real Zaragoza apuesta fuerte por Diego Fuoli
- Zaragoza se consolida como la cuarta ciudad más poblada de España por delante de Sevilla: ya tiene 701.299 habitantes
- Atención jubilados: el Ayuntamiento de Zaragoza anuncia un nuevo límite para poder viajar gratis en el autobús y el tranvía
- El presente mal explotado de Saidu y el futuro de otra perla del Real Zaragoza