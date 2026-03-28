¿Tienes una casa en propiedad? Hacienda 'regala' 9.000 euros en la Declaración de la renta si tu vivienda cumple estos requisitos
Los contribuyentes de Aragón pueden beneficiarse de esta ventaja fiscal recogida en el BOE
Luis Miguel Mora
Los aragoneses que tengan una vivienda en propiedad pueden solicitar una deducción de hasta 9.000 euros recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las personas que cumplan los requisitos establecidos podrán beneficiarse de esta ayuda fiscal de la Agencia Tributaria en la Declaración de la Renta de este año. Con esta medida, Hacienda busca impulsar la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y fomentar que los inmuebles se adapten a las exigencias actuales en materia de sostenibilidad.
Las deducciones por obras de eficiencia energética están recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026. Después de muchos cambios, el Gobierno ha dejado claro que no basta con reformar, hay que justificar correctamente cada gasto. Con la campaña de la Renta a punto de empezar, los expertos advierten de que uno de los errores más frecuentes es presentar facturas genéricas o incluir conceptos no deducibles, lo que puede provocar que Hacienda rechace la ayuda completa.
Hasta 9.000 euros de ahorro si cumples las condiciones de Hacienda
En un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y el impulso a la eficiencia en los hogares, este mecanismo busca aliviar la carga fiscal de quienes inviertan en rehabilitación energética.
El incentivo tiene tres niveles de deducción: 20%, 40% y 60%, siendo este último el que permite alcanzar los 9.000 euros si se trata de una rehabilitación energética integral del edificio.
Para conseguirlo, es imprescindible cumplir estos requisitos:
- Reducir al menos un 30% el consumo energético o alcanzar una calificación A o B.
- Presentar dos certificados energéticos (antes y después).
- Justificar todos los pagos por vía bancaria.
- Aplicarlo sobre vivienda habitual o alquilada.
Cada tramo tiene unos requisitos
Hacienda ha establecido varias condiciones que deben cumplir los contribuyentes que dan acceso a cada porcentaje de deducción:
Deducción del 20%: Para obras dentro de la vivienda
- Se incluyen: ventanas, aislamiento...
- Requiere reducir al menos un 7% la demanda energética
- Base máxima: 5.000 euros
- Ahorro máximo: 1.000 euros
Deducción del 40%: Reformas más profundas
- Para aerotermia o sistemas eficientes
- Exige reducir un 30% el consumo energético o lograr etiqueta A o B
- Base máxima: 7.500 euros
- Ahorro máximo: 3.000 euros
Deducción del 60%
- Para rehabilitación de edificios completos (comunidades de vecinos)
- Mismos requisitos energéticos que el 40%
- Base máxima acumulada: 15.000 euros
- Ahorro total: hasta 9.000 euros
¿Qué gastos puedes incluir en la deducción?
Uno de los puntos clave es saber qué conceptos admite Hacienda. Todo lo que esté directamente vinculado con la mejora energética puede formar parte de la deducción.
Gastos válidos que sí puedes incluir:
- Honorarios profesionales:Arquitectos, aparejadores o técnicos. Estudios previos y dirección de obra
- Proyectos técnicos: Redacción y visado si es obligatorio
- Certificados energéticos: Tanto el previo como el final
- Ejecución de la obra: Mano de obra de instaladores, albañiles o electricistas
- Materiales y equipos: Ventanas eficientes, aislamiento térmico (SATE, lana de roca…), placas solares o sistemas de aerotermia
- IVA de la obra: Siempre que no se haya deducido por otra vía
Por otro lado, quedan excluidos estos gastos:
- Equipos de combustibles fósiles: Calderas de gas, gasoil o carbón, aunque sean más eficientes
- Reformas estéticas: Pintura, azulejos, baños o cocina, salvo reparaciones mínimas derivadas de la obra energética
- Pagos en efectivo: Cualquier importe abonado en metálico queda automáticamente fuera
- Subvenciones públicas: Deben restarse del total antes de calcular la deducción
Para pedirlo, el proceso estos pasos con Hacienda:
- Solicitar el certificado energético previo
- Ejecutar la obra cumpliendo los requisitos
- Pagar todo por medios bancarios
- Obtener el certificado final
- Guardar facturas y justificantes
- Incluir los gastos en la declaración de la Renta
La deducción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque los certificados finales pueden emitirse hasta inicios de 2028. Esto permite repartir el beneficio fiscal durante varios ejercicios si se supera el límite anual.
Aunque estas ayudas son una oportunidad clara para reducir la factura fiscal, también exigen cumplir con rigor todos los requisitos técnicos y documentales. La falta de detalle o un simple error en la factura puede marcar la diferencia entre ahorrar miles de euros o no poder aplicar ninguna deducción.
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