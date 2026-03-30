¿Desde cuándo puedo ver mi borrador de la Declaración de la Renta? Hacienda confirma las fechas de este documento imprescindible para todos los contribuyentes de Aragón

Los contribuyentes aragoneses no dejan de preguntarse cuándo podrán acceder al borrador de su Declaración de la Renta. Se trata del paso previo a la presentación oficial, por lo que muchos interesados en conocer si el resultado les saldrá a pagar o a devolver esperan con atención la fecha en la que estará disponible este documento, que Hacienda ya ha confirmado.

Quedan justo dos semanas para que arranque la campaña de la Renta 2026. El próximo miércoles 8 de abril comenzará el periodo tributario más importante del año, que se prolongará hasta el 30 de junio y durante el cual los contribuyentes obligados a presentar la declaración deberán comunicar a Hacienda sus datos fiscales correspondientes al ejercicio 2025. Este año, estarán obligados a hacer la Renta todos los autónomos y también las personas que superen los límites de ingresos fijados por la Agencia Tributaria, que son los siguientes:

Con 1 solo pagador: si los ingresos brutos anuales superan los 22.000 euros.

si los ingresos brutos anuales superan los 22.000 euros. Con 2 o más pagadores: El límite baja a 15.876 euros brutos anuales, si se han más de 1.500 euros en total del segundo pagador (y los siguientes). Si a partir del segundo pagado han cobrado 1.500 euros o menos, el límite se mantiene en 22.000 euros.

También la tienen que hacer los beneficiarios del IMV, los inversores y ahorradores con rendimientos de capital.

Este día se abre el borrador de la renta

La Agencia Tributaria ha confirmado que el acceso estará disponible desde el 8 de abril de 2026, fecha en la que millones de ciudadanos podrán consultar, modificar y presentar su declaración por internet.

El borrador es una propuesta de declaración pre-rellenada que elabora Hacienda con los datos fiscales que ya tiene del contribuyente. En él se incluyen ingresos, retenciones, datos bancarios o información facilitada por empresas, Seguridad Social o entidades financieras.

Su función es simplificar el proceso. En lugar de empezar desde cero, el contribuyente recibe un documento prácticamente completo que puede revisar y, si todo es correcto, presentar en pocos minutos. Nada más acceder, el sistema muestra el resultado provisional:

Si sale negativo, Hacienda devolverá dinero

Si sale positivo, el contribuyente deberá pagar

¿Para qué sirve realmente el borrador de la renta?

El borrador no solo ahorra tiempo. También permite al contribuyente tener una visión rápida de su situación fiscal y evitar errores en los cálculos. Entre sus principales ventajas destacan:

Automatiza los datos fiscales

Reduce errores en cálculos básicos

Agiliza la presentación de la declaración

Permite conocer el resultado al instante

Sin embargo, no es un documento definitivo. Los expertos avisan de que no se debe aceptar el borrador sin revisarlo. Aunque Hacienda maneja gran cantidad de información, hay muchos datos que no aparecen automáticamente y que pueden beneficiar al contribuyente. Entre los elementos que suelen faltar destacan:

Cambios personales (matrimonio, hijos, divorcios)

Donaciones a ONG

Cuotas sindicales o colegios profesionales

Deducciones autonómicas (alquiler, guardería, familia)

Ingresos adicionales como ventas o inversiones

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Si estos datos no se incluyen, el contribuyente puede acabar pagando más de lo necesario o perdiendo devoluciones importantes.