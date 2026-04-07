Los errores más comunes al presentar la Renta 2025: desde no revisar el borrador hasta no declarar todos los ingresos

Mañana comienza la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025, pero no hay que precipitarse. Con la campaña de la Renta 2025 a la vuelta de la esquina, los expertos fiscales de TaxDown, compañía española de asesoría fiscal, alertan de los errores más frecuentes que cometen los contribuyentes al presentar su declaración. Fallos que, lejos de ser anecdóticos, pueden derivar en sanciones económicas, retrasos en las devoluciones e incluso inspecciones por parte de la Agencia Tributaria.

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

1. Aceptar el borrador sin revisarlo

Según los expertos, es el error más extendido. Cada año, millones de contribuyentes confirman el borrador que facilita la Agencia Tributaria sin pararse a revisarlo, confiando en que Hacienda lo tiene todo correcto. Sin embargo, el borrador puede contener datos desactualizados o información incompleta. Un cambio de domicilio, una situación familiar que no se ha actualizado o rendimientos de capital que no aparecen son algunos de los fallos más habituales. Confirmar sin revisar puede suponer perder deducciones a las que se tiene derecho o, peor aún, declarar datos incorrectos que generen una paralela o una sanción que puede ir del 50% al 150% de la deuda.

2. No declarar todos los ingresos

Además, muchos contribuyentes creen que solo deben incluir las nóminas, pero la realidad es que hay que declarar todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio: rendimientos del trabajo de todos los pagadores, prestaciones por desempleo, retribuciones en especie, rendimientos de cuentas bancarias, rescate de planes de pensiones, premios, ayudas públicas o ingresos por alquiler, entre otros. Hacienda cruza información con bancos, empresas y administraciones públicas, por lo que cualquier omisión acaba detectándose. Las consecuencias van desde una liquidación complementaria hasta sanciones económicas que varían en función de la gravedad.

Calendario de la campaña de la renta. / Mediterráneo

3. Desconocer las deducciones a las que se tiene derecho

Hay que tener en cuenta que el 77% de los contribuyentes desconoce las deducciones autonómicas que puede aplicar en su declaración. Esto se traduce en que cada año los españoles dejan de ahorrarse miles de millones de euros de forma colectiva. Deducciones por alquiler de vivienda habitual, por maternidad, por inversión en vivienda, por donaciones, por gastos educativos o por discapacidad son solo algunas de las que muchos contribuyentes pasan por alto. Además, esta campaña trae nuevas deducciones autonómicas –como las dirigidas a personas celíacas en Asturias y Andalucía, las mejoras en la deducción por alquiler en Cataluña o las siete nuevas deducciones en Murcia– que hacen aún más importante informarse antes de confirmar la declaración.

4. Presentar fuera de plazo

Aunque parezca un error evidente, cada año miles de personas se quedan fuera de fecha. La campaña de este año es además más corta de lo habitual: arranca el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. Presentar fuera de plazo conlleva un recargo que comienza en el 1% y puede escalar hasta el 150% de la deuda si Hacienda considera que existe intención de defraudar. Además, hay que tener muy presente que el 25 de junio es el último día para presentar declaraciones con resultado a ingresar que se quieran domiciliar en el banco. Después de esa fecha, ya no se admite domiciliación bancaria.

5. No valorar la opción de tributación conjunta

Las familias y parejas casadas tienen la posibilidad de presentar su declaración de forma individual o conjunta, pero muchos contribuyentes ni siquiera comparan ambas opciones. En determinados supuestos –especialmente cuando uno de los cónyuges no trabaja, tiene ingresos bajos o se encuentra en situación de desempleo–, la tributación conjunta puede suponer un ahorro muy significativo en la factura fiscal. Los expertos recomiendan siempre hacer los números de las dos modalidades antes de decidir.

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"Cada año vemos cómo estos cinco errores se repiten campaña tras campaña. Lo más preocupante es que la mayoría son perfectamente evitables si el contribuyente dedica unos minutos a revisar su borrador con atención y se informa sobre las deducciones que le corresponden. Además, hay que tener en cuenta que Hacienda tiene 4 años para revisarnos, así que lo que hagamos hoy puede tener consecuencias durante mucho tiempo", explica Enrique García, CEO de TaxDown.