Grupo Oesía compra Micromag para reforzarse en defensa y seguridad

Grupo Oesía, multinacional tecnológica española especializada en ingeniería de uso dual, ha anunciado la adquisición de la pyme madrileña Micromag, empresa centrada en el diseño, desarrollo y fabricación de materiales con propiedades electromagnéticas avanzadas, según un comunicado de la compañía. La cifra económica de la compra no ha trascendido.

Con esta operación, Oesía incorpora una capacidad científica y tecnológica estratégica para impulsar nuevas iniciativas en el ámbito de la baja observabilidad aplicada a defensa y seguridad multidominio. La adquisición se enmarca en la estrategia de Grupo Oesía de fortalecer tecnologías soberanas y ampliar sus capacidades en áreas de alto valor añadido para los mercados de defensa, seguridad y otros sectores especialmente exigentes.

Fundada en 2000, Micromag dispone de un equipo altamente cualificado y se ha consolidado como un nexo entre las soluciones electromagnéticas desarrolladas para el ámbito de la defensa y su aplicación en mercados civiles. Desde su creación, la empresa ha focalizado buena parte de su actividad en el desarrollo de capacidades de baja observabilidad radar para distintas plataformas, principalmente militares.

Las tecnologías de Micromag tienen aplicaciones en sectores como defensa y seguridad, telecomunicaciones, industria electrónica y construcción. Además, su fundador, Antonio Hernando, pasará a formar parte del Consejo Tecnológico de Grupo Oesía como presidente, con el objetivo de impulsar y acelerar el desarrollo profesional e investigador del talento tecnológico de la compañía.

El presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, ha señalado que la integración de Micromag supone “un paso decisivo” en la estrategia de hiperespecialización del grupo y en su compromiso por reforzar la soberanía nacional. Según ha explicado, la baja observabilidad constituye una capacidad “disruptiva y fundamental” para los futuros sistemas de defensa y seguridad. A su juicio, la incorporación del talento y la tecnología de Micromag, sumada a las capacidades ya existentes en Grupo Oesía, permitirá ampliar su cartera tecnológica y fortalecer el ecosistema industrial español ante los desafíos del actual entorno multidominio.

Con esta adquisición, Grupo Oesía consolida su posición en la industria tecnológica al sumar conocimiento experto y capacidad de diseño en tecnologías críticas. La operación permitirá desarrollar soluciones innovadoras, así como evolucionarlas, integrarlas y adaptarlas con mayor rapidez a entornos cambiantes y de alta exigencia, reforzando la competitividad y la resiliencia en sectores estratégicos.

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La tecnológica Oesía cerró 2025 con los mejores resultados de su historia en un ejercicio marcado por la aceleración del crecimiento, el refuerzo de su posición en defensa y el arranque de una nueva etapa estratégica. La compañía, que celebra su 50 aniversario, disparó un 128% su beneficio neto hasta los 31,1 millones y salcanzó una cifra de negocio de 321,6 millones de euros, un 26% más que en el ejercicio anterior.