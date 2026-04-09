Vivienda
Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de Consumo: “Las acusaciones son falsas y vulneran los derechos fundamentales”
El ministro Pablo Bustinduy rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria
La inmobiliaria Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo ante el Contencioso-Administrativo. La compañía ha aseverado este jueves que “las acusaciones no solo son falsas, sino que vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa”.
“Consumo realiza una interpretación parcial y sesgada”, han señalado desde la inmobiliaria. “Toda esta situación es una cuestión política y no legal. Sin embargo, genera un daño reputacional incalculable, tanto en este momento como en ocasiones anteriores”.
La respuesta de la empresa llega después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, confirmará este miércoles la multa de 3,6 millones de euros por presuntas prácticas abusivas contra sus inquilinos. El titular de Consumo rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking
- El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- El museo que recuerda que Zaragoza tuvo el mayor puerto fluvial de la Hispania romana: 'En el siglo II, la ciudad debió de ser extraordinaria
- Las obras en el Huerva terminarán en menos de un año: la reforma que transformará la relación de Zaragoza con su 'otro' río
- El restaurante favorito de Aday Mara: un clásico de la gastronomía de Zaragoza especialista en un plato tradicional
- Rober González valora seguir en el Real Zaragoza si el equipo se salva