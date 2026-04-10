Telefónica lanza un servicio con drones de última generación pilotados desde un ‘búnker tecnológico’ a cientos de kilómetros

Telefónica revoluciona el negocio de los drones en España con un servicio pionero para empresas y administraciones pública que combina de manera integral pilotaje en remoto de aeronaves y tecnologías de última generación. Un servicio único en el mercado nacional con el que la compañía exprime al máximo sus infraestructuras y sus capacidades tecnológicas diferenciales para convertirse en un operador aéreo de drones conectados y a la vez ofrecer soluciones digitales.

El objetivo es dar una solución integral a empresas y administraciones, un servicio extremo a extremo, transformando el modelo actual de operación de drones que por lo general requiere desplazar físicamente a un piloto para ejecutar la misión. Telefónica ofrece un servicio de control en remoto de los drones desde su Centro Nacional de Supervisión y Operación (CNSO), un ‘búnker tecnológico’ que es el cerebro de todas las labores de control y monitorización continua de las redes fijas, móviles, banda ancha y televisión en tiempo real. Y que ahora también será el corazón del nuevo servicio, denominado T_Space, desde donde pilotos profesionales de la plantilla de Telefónica operarán los drones a muy larga distancia (con posibilidad de más de 500 kilómetros).

Los otros pilares diferenciales que sustentan el nuevo programa comercial de Telefónica son el despliegue de tecnología Drone-in-a-Box (nido de drones), con estaciones automatizadas de despegue, aterrizaje y recarga que permiten tener los drones preparados en el lugar de la misión de forma inmediata sin necesidad de desplazar a personal; la conectividad 5G de Telefónica en el 95% de España, que hace posible los vuelos a muy larga distancia, el control continuo del dron y la transmisión de vídeo en tiempo real; y una nueva red de minicentros de datos con capacidad de computación cercana (edge computing) única en el mercado nacional y que permite el análisis en tiempo real con inteligencia artificial de las imágenes captadas desde los drones conectados.

Servicio total

Además de las capacidades de conectividad y de las soluciones tecnológicas, el servicio ofrecido desde Telefónica Empresas incluye una gestión integrada con la tramitación de los permisos de vuelo según proyecto y el suministro, la instalación y el mantenimiento de los drones en función de las necesidades de cada cliente. Telefónica ofrece dos modalidades: 'Flight as a Service', para clientes que ya poseen el dron y necesitan que la operadora se encargue de la operación de vuelo; y 'Drone as a Service', una solución con la que además se proporciona al cliente las aeronaves, sus sensores y el procesamiento de la información.

Uno de los pilotos profesionales del servicio T_Space de Telefónica en la sala de control. / Telefónica

"Telefónica es el primer operador capaz de ofrecer un servicio integral de drones en remoto dentro de España, un servicio extremo a extremo en el que se integra hardware, conectividad, analítica, permisos, plataforma y operación. Aportamos la mejor conectividad 5G y las últimas tecnologías, asumimos la complejidad operativa y técnica requerida, para que las empresas y administraciones de este país dispongan de la ventaja diferencial de nuevos servicios adaptados a sus necesidades y basados en una gestión de drones autónoma, segura, rigurosa y eficiente", explica Borja Ochoa, presidente de Telefónica España.

Telefónica anticipa que sectores como la industria, el energético, la logística o las administraciones pública son posibles beneficiarios de estos vuelos de drones pilotados en remoto, para tareas de vigilancia, inspección de infraestructuras, protección ambiental, emergencias o prevención de incendios. Telefónica ya ha desplegado en Cuacos de Yuste (Cáceres), en colaboración con la Junta de Extremadura, un dron pilotado desde Madrid para activar un sistema avanzado de prevención, monitorización, detección y respuesta temprana ante incendios forestales.

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“Demostramos nuestras capacidades para operar en tiempo real sobre una infraestructura de telecomunicaciones robusta con cobertura nacional y capilaridad por todo el territorio nacional, tanto en puntos urbanos de gran demanda de conectividad como en ámbitos rurales a los que no llegan otros operadores”, indica Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España. “Gracias a nuestra red y a nuestras capacidades tecnológicas y operativas diferenciales, ya estamos desarrollando proyectos que demuestran la aplicación y el valor añadido de este espacio y estos servicios únicos”.