Atención trabajadores: Hacienda confirma una nueva deducción de más de 300 euros en la declaración de la Renta

La campaña de la declaración de la Renta llega este año con novedades importantes para los contribuyentes. Entre ellas, Hacienda ha confirmado una nueva deducción que puede superar los 300 euros, una medida que busca aliviar la carga fiscal de determinados perfiles y fomentar algunos gastos concretos. Aunque su aplicación dependerá de cumplir ciertos requisitos, esta ventaja fiscal ya está generando gran interés entre los ciudadanos, que buscan maximizar el ahorro en su declaración.

Cuando llega el momento de declarar ingresos en la campaña de la Renta, cada vez más creadores de contenido se proponen explicar las mejores opciones que podemos tomar. En la mayoría de casos, nos desvelan diferentes deducciones fiscales que los contribuyentes pueden aplicar en su borrador de la Renta.

Un ejemplo de ello es el creador de contenido @tu_blog_fiscal que nos habla de una retención del IRPF, con la que podemos ahorrar más de 300 euros en nuestra declaración de impuestos. Esta es una nueva deducción, que nunca antes se había aplicado, que permite deducir hasta 340 euros en su declaración de la renta.

La ayuda se establece a nivel estatal, por lo que las personas pueden acceder a ella desde cualquier comunidad autónoma. El único inconveniente es que esta deducción no se aplica automáticamente, por lo que cada trabajador debe solicitarla de forma manual. En caso contrario, se perdería el derecho a solicitar la deducción, destinadas a trabajadores con ingresos más reducidos.

El requisito principal para la rebaja fiscal es generar rendimientos del trabajo, es decir, solo los trabajadores pueden acceder a esta retención. En este caso, se establece un máximo de los rendimientos del trabajo, correspondiente a 18.276 euros al año.

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Además, los contribuyentes pueden solicitar una rebaja de hasta 340 euros, que irá disminuyendo conforme tu salario se acerque al máximo establecido. En todo caso, los expertos recuerdan la importancia de revisar el borrador antes de enviarlo, para evitar posibles errores a la hora de redactar nuestra declaración.