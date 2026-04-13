Banca
Unicaja confirma "análisis preliminares" para un "potencial acuerdo" con WiZink
EP
Unicaja ha realizado "análisis preliminares" con el objetivo de alcanzar un "potencial acuerdo" con WiZink Bank, aunque por el momento no hay nada definido, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Unicaja Banco comunica que, de forma regular, analiza potenciales oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas", ha indicado el banco en un comunicado.
"En este sentido, confirma análisis preliminares con WiZink Bank, con conocimiento del consejo de administración y dentro del marco definido en el plan estratégico, relativos a un potencial acuerdo, no definido por el momento", ha apostillado.
El diario 'El Confidencial' adelantaba hoy la información sobre un potencial acuerdo entre Unicaja y WiZink.
En la operación, Unicaja está siendo asesorada en el ámbito financiero por PwC, mientras que Uría Menéndez es el asesor legal. No se ha adoptado "ninguna decisión definitiva", ha especificado la entidad andaluza, que no ha entrado a definir si el acuerdo sería por la totalidad del banco o solamente por una parte del negocio.
WiZink cerró 2025 con unas pérdidas de 52,5 millones de euros, lo que supone duplicar los 'números rojos' del año anterior. Entre enero y diciembre logró 300 millones de euros en ingresos (margen bruto), un 8% menos.
En el mes de febrero, en una conferencia con analistas, el consejero delegado, Isidro Rubiales, afirmó que el objetivo del banco seguía siendo mantenerse como una entidad independiente. Además, no descartó que el banco pudiera crecer de manera inorgánica utilizando el exceso de capital que posee que, a cierre de 2025, se elevaba a casi 2.200 millones de euros.
Conviene recordar que el plan estratégico del banco contempla la posibilidad de crecimiento a través de fusiones o adquisiciones. Sin embargo, durante el primer año de ejecución, Unicaja no ha utilizado su exceso de capital para realizar ninguna operación.
Uno de los segmentos en los que quiere crecer el banco andaluz es en crédito al consumo. Ya en su momento, Rubiales explicó que entre las opciones no solo estaba el crecimiento orgánico, sino también a través de adquisiciones.
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