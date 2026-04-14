Kraken, una de las plataformas de criptomonedas más antiguas, extorsionada por un grupo criminal

Kraken, una de las casas de cambio de criptomonedas más antiguas del mundo, ha afirmado que está siendo objeto de extorsión por parte de un grupo criminal que asegura haber accedido a información de algunas cuentas de clientes.

Los fondos de los usuarios nunca estuvieron en riesgo, según explicó Nick Percoco, director de seguridad de Kraken, en una publicación en la red social X este lunes. La compañía no detalló la cantidad exigida por los extorsionadores.

2.000 clientes potencialmente afectados

Parte de la información de clientes —incluidos nombres y direcciones— podría haber sido sustraída después de que empleados de atención al cliente tomaran fotos y vídeos de los datos en dos incidentes, en 2025 y a comienzos de este año, según una fuente conocedora del caso que pidió anonimato porque los detalles no se han hecho públicos. La empresa ha avisado a unos 2.000 clientes potencialmente afectados para que extremen la precaución ante posibles contactos sospechosos.

Un portavoz de Payward Inc., con sede en Cheyenne (Wyoming) y operadora de Kraken, declinó comentar qué datos concretos pudieron verse comprometidos.

El área de atención al cliente se ha convertido en un objetivo frecuente de ataques a plataformas de criptomonedas en los últimos años. En el caso de Coinbase Global Inc., por ejemplo, piratas informáticos sobornaron a agentes de soporte para robar datos de usuarios y posteriormente exigieron un rescate de 20 millones de dólares para eliminarlos. Kraken logró frenar un intento similar en ese momento.

“Lo que estamos viendo es un desplazamiento hacia el factor humano”, explicó Ari Redbord, responsable global de políticas y relaciones institucionales en TRM Labs. “A medida que las defensas técnicas se refuerzan, el foco se traslada a las personas dentro del sistema, especialmente a quienes tienen funciones de atención y ayuda”.

A principios de este mes, el proyecto de finanzas descentralizadas Drift sufrió un ataque que provocó la pérdida de cerca de 300 millones de dólares en activos digitales, en lo que analistas del sector apuntan a un posible caso de ingeniería social.

Una imagen de la plataforma Kraken. / INFORMACIÓN

Kraken está “trabajando activamente con las autoridades federales en múltiples jurisdicciones para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó Percoco en su mensaje en X.

La extorsión se produce en un momento en el que el mercado cripto aún atraviesa dificultades, con el bitcoin cayendo más de un 40 % desde su máximo histórico de octubre. Además, varias plataformas competidoras salieron a bolsa el año pasado, mientras Kraken también prepara su eventual debut en los mercados.

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El caso se suma a un aumento de la preocupación entre los usuarios de criptomonedas por ser objetivo de delincuentes. Los ataques físicos contra poseedores de criptoactivos —conocidos en el sector como “wrench attacks”— aumentaron el pasado año, según datos de Chainalysis.