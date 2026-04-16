El derecho laboral para cuidar a los hijos que muchos trabajadores ignoran: tres años sin trabajar pero cotizando

Las cotizaciones a la Seguridad Social constituyen uno de los pilares del sistema laboral en España. A lo largo de la vida profesional, los trabajadores acumulan periodos cotizados que determinan el acceso a prestaciones clave como la jubilación, la incapacidad o el desempleo. Mantener esa continuidad en la cotización es, por tanto, esencial para garantizar una protección social adecuada a largo plazo.

Sin embargo, no todos los periodos de la vida laboral implican una actividad efectiva. Existen situaciones en las que el trabajador deja de prestar servicios, pero la legislación contempla mecanismos para evitar que esos parones perjudiquen sus derechos futuros. Entre ellos destacan determinadas excedencias que, pese a no ser remuneradas, sí mantienen efectos relevantes en términos de antigüedad y cotización.

Excendencia por cuidado de hijos

A partir de este marco general, cobra especial relevancia la excedencia por cuidado de hijos, un derecho recogido en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma reconoce la posibilidad de suspender el contrato laboral durante un periodo máximo de tres años por cada hijo, ya sea por nacimiento, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción.

Uno de los aspectos más destacados de esta excedencia es su flexibilidad. No existe la obligación de disfrutarla de forma continuada, sino que puede fraccionarse en distintos periodos según las necesidades familiares. Además, no se exige un tiempo mínimo de duración.

Suspensión de contrato

Desde el punto de vista laboral, solicitar una excedencia implica la suspensión del contrato. Esto significa que el trabajador deja de percibir salario y de prestar servicios, pero la relación laboral no se extingue. Durante ese tiempo, se mantienen ciertos derechos esenciales, como el cómputo de la antigüedad, un factor determinante para futuras condiciones laborales, ascensos o posibles indemnizaciones.

En cuanto a las garantías de reincorporación, la normativa establece una protección clara. Durante el primer año de excedencia, el trabajador tiene derecho a reservar su mismo puesto de trabajo. Superado ese periodo, la empresa debe garantizar el reingreso en un puesto equivalente dentro del mismo grupo profesional. No obstante, la ley también contempla situaciones en las que pueden existir limitaciones organizativas, por ejemplo, si varios empleados solicitan la excedencia simultáneamente, siempre que se justifiquen y se ofrezcan alternativas.

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Otro elemento clave es el impacto en la Seguridad Social. Aunque la excedencia no está remunerada, el tiempo dedicado al cuidado de hijos se considera como cotizado a efectos de determinadas prestaciones, como la jubilación o la incapacidad permanente. A pesar de estas ventajas, la excedencia por cuidado de hijos presenta también limitaciones en su aplicación real. Al no implicar ingresos durante su disfrute, muchas familias no pueden permitirse acogerse a este derecho.