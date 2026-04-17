Competencia detecta "indicios de infracción" durante el gran apagón, pero descarta que sean la causa del incidente

Casi un año después del apagón del 28 de abril, que dejó a la Península Ibérica sin electricidad durante horas, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" durante el evento. El organismo regulador no revelará los nombres de las empresas o instalaciones investigadas hasta esta tarde, cuando se cierre del mercado, debido a que muchas compañías han sido notificadas esta misma mañana, según explican fuentes de la CNMC.

Pero más allá de los nombres, el organismo que dirige Cani Fernández advierte de que estas malas prácticas, que ahora se dispone a investigar en profundidad, no constituyen por sí mismas la causa del incidente. Es decir, Competencia sugiere que aunque finalmente se desmuestre que las empresas expedientadas incumplieron con sus obligaciones, no se les podrá por ello responsabilizar del cero eléctrico.

Esta advertencia no es menor, ya que desde hace un año, el Gobierno asegura que serían estos procedimientos los que dirimirían las responsabilidades del fatídico evento. Y así lo volvió a reiterar la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre el Apagón del Senado. “Los procedimientos administrativos tienen que ser garantistas” y “serán estos procedimientos los que dirimirán las responsabilidades”, en alusión a la investigación de la CNMC y los tribunales.

En una nota de prensa publicada este viernes el organismo que dirige Cani Fernández revela que tras el incidente inició una serie de investigaciones que le llevaron a concluir que "el incidente tuvo un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", que es lo mismo que habían apuntado otros informes, como el del Gobierno, el de Red Eléctrica o el del regulador europeo, Entso-e.

No obstante, a partir de estas investigaciones el 'superregulador' sí ha detectado "diversos indicios de incumplimiento" de la Ley del Sector Eléctrico "durante periodos prolongados de tiempo" por parte de algunas compañías. Y por eso ha abierto varios expedientes sancionadores, para "investigar formalmente" estas prácticas. Su incoación no prejuzga el resultado final, que se conocerá en un plazo de entre 9 y 18 meses, después de que los interesados formulen alegaciones y propongan las pruebas que estimen procedentes.

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En cualquier caso, la CNMC advierte de que ese resultado no atribuirá la causa o el origen del apagón a las empresas afectadas, debido a que "el incidente respondió a un origen multifactorial". "Los hechos objeto de estos procedimientos no implican la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", afirma.