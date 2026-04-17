El euríbor en abril se mueve ya por encima de los niveles de marzo: “Las tensiones energéticas y geopolíticas han reavivado el riesgo de inflación”

Preocupación en los hipotecados pese a los últimos datos positivos. El euríbor a 12 meses, principal referencia para las hipotecas variables en España, ha registrado este 17 de abril una ligera caída hasta el 2,685%, encadenando su tercer descenso consecutivo. Sin embargo, este respiro puntual no cambia la tendencia de fondo y el temor de que la media provisional de abril se sitúa claramente por encima de los niveles de marzo, anticipando un encarecimiento en muchas revisiones hipotecarias.

Gráfico que muestra la evolución del euríbor a lo largo del tiempo.

Tras cerrar febrero en el 2,221% y moverse en torno al 2,56% en marzo, el indicador se aproxima ahora al entorno del 2,7%, reflejando un giro en las expectativas del mercado. Como explica Pablo Vega, experto en finanzas del comparador Roams, “las tensiones energéticas y geopolíticas han reavivado el riesgo de inflación en Europa”, lo que complica el margen de actuación del Banco Central Europeo (BCE).

El comportamiento del euríbor responde directamente a las previsiones sobre la política monetaria. En las últimas semanas, los inversores han comenzado a descontar un escenario más conservador por parte del BCE. La posibilidad de recortes de tipos a corto plazo pierde fuerza, mientras gana peso la idea de que el organismo mantendrá el precio del dinero en niveles elevados durante más tiempo.

Este cambio de narrativa está impulsado por factores externos como el encarecimiento energético o la incertidumbre geopolítica, que podrían reactivar presiones inflacionistas. En este contexto, el euríbor actúa como indicador adelantado, reflejando ya ese ajuste de expectativas.

Más allá del dato diario, lo relevante para los consumidores es la media mensual. Y ahí, abril apunta a un escenario menos favorable. El repunte del índice se traducirá en subidas de cuota para quienes revisen su hipoteca en las próximas semanas.

Subida de casi 600 euros al año

En términos medios, una revisión anual podría suponer un incremento de unos 49 euros mensuales, lo que equivale a cerca de 600 euros adicionales al año. En revisiones semestrales, el impacto ronda los 44 euros al mes. Tras meses de cierto alivio, el cambio de tendencia vuelve a presionar los presupuestos familiares.

Pérdida de ahorro

El descenso experimentado en meses anteriores no respondía a una mejora estructural, sino a un efecto estadístico tras niveles excepcionalmente altos. Ahora, con la normalización de la referencia, ese margen de ahorro desaparece.

El escenario actual apunta a un euríbor que podría mantenerse en niveles similares o incluso repuntar si las condiciones económicas se deterioran. Para los hogares, esto implica una mayor exposición a la volatilidad del entorno macroeconómico.

Incertidumbre

La evolución futura del euríbor dependerá en gran medida de variables difíciles de anticipar, como la inflación –que en la eurozona ha repuntado al 2,6% en marzo– o el precio de la energía. Este contexto introduce otro factor clave: la incertidumbre.

Noticias relacionadas

El coste de la financiación vuelve a ser menos predecible, y cualquier cambio en el entorno puede trasladarse rápidamente a las cuotas hipotecarias. En este escenario, el seguimiento del euríbor y de las decisiones del BCE se convierte en un elemento esencial para anticipar el impacto en la economía doméstica.