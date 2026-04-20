La industria del colágeno y el magnesio ya factura más de 2.100 millones de euros en España

La entrada la semana pasada de la multinacional Unilever como nueva propietaria de Grüns, una empresa de suplementos vitamínicos y minerales que, en apenas dos y años y medio, ha registrado un crecimiento espectacular en Estados Unidos, evidencia la potencia de una industria que lleva un tiempo creciendo de manera sostenida, a razón del 6% al 8% anual, y que en 2025 facturó más de 32 millones de euros, con un volumen superior a los 5 millones de unidades vendidas, según datos de la consultora Nielsen. El reciente caso de las gominolas verdes de Grüns, que se toman como snacks de ingesta diaria y que se han popularizado masivamente en el mercado norteamericano, son una muestra también de cómo está evolucionando un sector que ofrece formatos cada vez más innovadores y utiliza materias primas más saludables.

A principios de este milenio, para la mayoría de los ciudadanos "el paradigma era tratarse cuando uno caía enfermo". "Pero eso ha cambiado en estas dos décadas y ahora está ocurriendo lo contrario: la gente se cuida para no enfermar o para reducir el riesgo de contraer una enfermedad", explica Mònica Gispert, presidenta de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi). Así, además de hacer ejercicio con regularidad, comer de manera sana y llevar unos hábitos de vida ordenados, ahora se toman complementos como el magnesio, el colágeno, vitaminas o jalea real, "que aportan un extra a los ritmos actuales y que suplementan lo que se considera una dieta normal", indica Gispert, para quien el auge que han experimentado en los últimos tiempos estos productos no es más que el reflejo de la sociedad de hoy, preocupada por la salud mental y el descanso, por el envejecimiento saludable y por presentar el mejor de los aspectos físicos.

Aspecto de las gominolas verdes de la marca de complementos alimenticios Grüns, que acaba de adquirir la multinacional Unilever. / Grüns

"Los complementos alimenticios, también conocidos como complementos nutricionales o nutracéuticos, existen desde siempre. De hecho, la asociación como tal funciona desde 1943, lo que ya demuestra que entonces ya había una industria dedicada a ello", señala Gispert. El pasado 2025, el sector superó en España los 2.100 millones de euros de facturación, lo que supuso un crecimiento superior al 7% respecto a 2024. El 'online' fue el canal de venta que más creció, concretamente un 19%, explica la presidenta de Afepadi. Todo ello ha llevado a consolidar a este país como el cuarto mercado de la Unión Europea que más ha crecido en el último lustro, por detrás Italia, Alemania y Francia.

"Es que España es ya un 'hub' tanto de fabricación de materias primas como productos acabados", agrega Gispert, a cuya asociación pertenecen 155 empresas (de las 227 que se estima que se dedican a ello), que generan más de 15.000 empleos directos. El tirón del sector ha seducido, entre otras, a grandes compañías como Nestlé, que cuenta con varias marcas en el mercado, como Meritene, Solgar y Vital Protein, "destinadas a consumidores específicos y con enfoques diversos, como el de la salud, el envejecimiento o el cuidado personal", indica Alberto Vega, director de Comunicación Corporativa de la firma en España. "También están dedicándose empresas farmacéuticas, que tienen filiales específicas para los complementos alimenticios y que abaratan costes porque comparten los procesos industriales con los medicamentos que fabrican, y luego hay un grupo importante de compañías que son nativas", agrega la responsable de Afepadi.

¿Quién los consume?

"Nuestro consumidor tipo tiene el perfil de una mujer de entre 25 y 44 años, con estudios superiores y residente preferentemente en municipios costeros o en ámbitos urbanos", detalla Gispert. Con todo, prosigue, "el consumidor de complementos incluye cada vez más a los jóvenes, que piensan más en su calidad de vida que las generaciones anteriores". De hecho, entre el 70% y el 80% de los adultos españoles han consumido complementos en el último año, un hábito que responde a la "cultura de la prevención, aunque como ocurre con cualquier otro producto, todo es bueno mientras no se cometa un abuso", subraya Gispert.

Los complementos alimenticios contienen fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias con un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada. "Somos un sector que vive de la ciencia, y que está sujeto a regulaciones estrictas tanto de la Unión Europea, que cuenta con una docena de normas distintas al respecto, como del Gobierno central, de las comunidades autónomas y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Aesan", señala la presidenta de la asociación empresarial. Los ingredientes principales que se utilizan para su elaboración suelen ser de origen natural (plantas, omega 3, própolis, aminoácidos, vitaminas y minerales o probióticos) y habitualmente se comercializan en comprimidos, cápsulas, granulados solubles y fórmulas líquidas, aunque en los últimos tiempos están tomando fuerza las gominolas o chucherías, un formato que en el último año ha despuntado hasta ser "el que aporta la mayor parte de crecimiento de la categoría", destacan fuentes de la firma Vitaldin, que presentó sus novedades en la pasada edición de la feria Alimentaria.

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Además, remacha Gispert, "Barcelona ha sido elegida, desde el año pasado, como sede permanente de Vitafoods Europe, la feria referente y con más impacto del sector nutracéutico a nivel internacional, lo que confirma nuevamente a España como un potencial mercado en crecimiento".