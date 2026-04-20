Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Loquillo Lo de ÉvoleNayimParque de AtraccionesCentros de datos MicrosoftCasademont ZaragozaCalle Delicias Zaragoza
instagramlinkedin

Transporte ferroviario

Retrasos de hasta 44 minutos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una "incidencia en una maquinaria de vía"

Según informa Adif, "se está trabajando" para solucionar las incidencias "a la mayor brevedad posible"

Trenes AVE en la estación Córdoba-Julio Anguita.

Trenes AVE en la estación Córdoba-Julio Anguita. / A. J. González

Redacción / E. P.

Córdoba

Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de hoy lunes 20 de abril por una "incidencia en una maquinaria de vía".

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se registra desde poco antes de las 08.00 horas y "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Hasta 44 minutos más tarde

Según ha podido comprobar este periódico en los tiempos oficiales de la app de Renfe, en el caso de los trenes de alta velocidad con salida o destino Madrid, los retrasos en Córdoba-Julio Anguita llegan hasta los 44 minutos, aunque los últimos servicios van normalizándose y atenuando el tiempo perdido.

Noticias relacionadas

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe.

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe. / CÓRDOBA

Retrasos acumulados desde el domingo

La línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía también registró retrasos este domingo por una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, que afectó a trenes AVE y Avant.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
  2. Ander Herrera, exjugador del Real Zaragoza, entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba
  3. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'No es momento de dar un paso adelante como equipo, sino individualmente
  4. La urbanización más 'fresca' de Zaragoza que demuestra que no todo se hizo mal en los 60: 'No queda un piso libre
  5. Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'No podemos hacer tanto por remontar y en una desconexión lo tiramos
  6. Bar Miguel, en Zaragoza, un sitio 'de toda la vida' con bocadillos de calamares a 3,50 euros: 'Comida casera, de la abuela y buena
  7. Sevilla y Zaragoza rebasan la barrera de los 700.000 habitantes: fortalezas y diferencias de dos capitales en su carrera por ganar población
  8. El Casademont Zaragoza-Uni Girona de la Final Six, en directo: ¿terceras o cuartas de Europa?

Cancha Solidaria Endesa activa el matchfunding para impulsar cinco proyectos sociales vinculados al baloncesto

Cancha Solidaria Endesa activa el matchfunding para impulsar cinco proyectos sociales vinculados al baloncesto

La IA cuántica mejora los pronósticos del clima, el transporte y la medicina

La IA cuántica mejora los pronósticos del clima, el transporte y la medicina

DIRECTO | Bárcenas declara en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen

DIRECTO | Bárcenas declara en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen

Cortada la A-3 en Cuenca tras una colisión entre dos camiones que ha causado dos heridos

Cortada la A-3 en Cuenca tras una colisión entre dos camiones que ha causado dos heridos

¿Cuáles son los efectos principales de las tablets en niños entre 0 y 4 años?

El triple cambio de David Navarro y el momento de las nulas contemplaciones en el Real Zaragoza

El triple cambio de David Navarro y el momento de las nulas contemplaciones en el Real Zaragoza

Moeve Fútbol Zone 1x22: entrevista a Sivera y análisis de LaLiga antes del Real Madrid-Alavés

Moeve Fútbol Zone 1x22: entrevista a Sivera y análisis de LaLiga antes del Real Madrid-Alavés

'Vampire Survivors' cambia de registro con un 'spin-off de cartas' y mazmorras

'Vampire Survivors' cambia de registro con un 'spin-off de cartas' y mazmorras
Tracking Pixel Contents