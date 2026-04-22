Google lanza una plataforma para acelerar el despliegue de agentes de IA en empresas

Google sigue dando pasos de gigante para consolidar su rol en la frenética carrera por el dominio de la inteligencia artificial. El coloso tecnológico ha anunciado este miércoles una batería de novedades con las que busca acelerar la integración de la IA a su negocio, atraer a nuevos clientes y prepararse para el futuro de esta tecnología.

El plato fuerte de Google Cloud Next, el evento que la compañía celebra esta semana en Las Vegas, es la nueva versión de Gemini Enterprise. Esta plataforma, lanzada el pasado octubre, permite gestionar de forma centralizada los agentes de IA, mayordomos digitales programados para ejecutar tareas de forma autónoma, desde hacer una reserva o programar una llamada hasta mandar un correo o modificar unos registros.

Para Silicon Valley, la IA —y, en especial la llamada IA agéntica— son el mejor vehículo para la productividad y la eficiencia de las empresas. Casi un 75% de los clientes de Google Cloud utilizan esta tecnología para impulsar sus negocios, según datos de la compañía. Gracias a Gemini, uno de los modelos de IA generativa más potentes que existen, Google se ha consagrado como la segunda empresa más valiosa del planeta con una capitalización bursátil de casi cuatro billones de dólares.

Con Gemini Enterprise, Google ofrece a las empresas un sistema integral de control, la posibilidad de elegir entre varios modelos de IA de otras firmas como Oracle o Salesforce y un entorno seguro, con lo que responde a los problemas de privacidad de esos sistemas. "Nuestra plataforma no solo es segura de por sí, sino que además ofrecemos soluciones de ciberseguridad punteras basadas en IA", ha explicado Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud, en un acto en el que ha participado El Periódico de Catalunya. La app de esta plataforma contará también con un espacio dedicado a los desarrolladores y una función para que cada empleado pueda diseñar y gestionar varios agentes.

Nuevos chips para el futuro

Google también ha anunciado su octava generación de TPUs, un circuito integrado diseñado exclusivamente por la compañía —junto al centro de investigación Google DeepMind— con el fin de optimizar la gigantesca capacidad de cálculo que requiere la IA. Estos chips optimizados son mucho más energéticamente eficientes que las GPUs, ideales para la generación de imágenes, o las CPUs, los procesadores de propósito general que operan como el 'cerebro' de los ordenadores. Por eso, las TPU son el motor de Gemini, pero también de servicios como la Búsqueda o Maps.

La firma de Mountain View (California) ha presentado dos modelos que estarán operativos durante la segunda mitad de este año. Por un lado, TPU 8t, destinado al entrenamiento de los nuevos modelos de IA. Por el otro, TPU 8i, crucial para la inferencia necesaria para la IA agéntica.

Amin Vahdat, Jefe de Tecnología de Infraestructura de IA en Google, presenta los nuevos chips de la compañía. / Carles Planas Bou

Necesidad e innovación

La nube ha pasado de almacenar datos, hospedar aplicaciones y brindar cómputo bajo demanda a sostener la infraestructura que da 'vida' a la IA. Para que Gemini pueda integrarse a Gmail o a los móviles Android hace falta un software cada vez más complejo, servidores cada vez más robustos y centros de datos cada vez más sedientos de energía.

La necesidad de dar respuesta a ese problema llevó a la innovación. Anticipándose a la carrera desatada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, Google inventó las TPUs ya en 2013 para hacer frente a ese crecimiento exponencial. "Para impulsar tareas que requieren tanto cómputo como el reconocimiento de voz con tan solo CPUs, habríamos necesitado el doble o el triple de la capacidad computacional de Google", ha recalcado Vahdat.

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El informático teórico estadounidese y vicepresidente de Google ha confesado que la fiabilidad de los modelos de IA es "el principal cuello de botella", un problema que la industria tecnológica aún no ha sabido resolver. "El reto que tenemos ahora es mayor que nunca; la oportunidad, también".