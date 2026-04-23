CUMPLIENDO CON SU PLAN ESTRATÉGICO
Criteria lanza su gestora de capital riesgo que invertirá en el 'megafondo' de 5.000 millones de la Comisión Europea
El brazo inversor de la Fundación La Caixa incluyó en su plan estratégico destinar el 10% de su cartera de activos a inversiones alternativas
Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha constituido su propia gestora para invertir en fondos de capital riesgo, tal y como avanzó en la presentación de su plan estratégico a finales del pasado año. El holding presidido por Isidro Fainé participará desde esta filial en el vehículo Scaleup Europe de la Comisión Europea, que aspira a levantar hasta 5.000 millones de euros para invertir en empresas tecnológicas y estratégicas del Viejo Continente.
El brazo inversor ha constituido la sociedad gestora de entidades de inversión colectiva (SGEIC) bajo el nombre de Criteria PE Management, que estará presidida por Felipe Matías Caviedes, desde 2012 director de Inversiones en Criteria, y en la que figuran como consejeros Miguel Ángel Gutiérrez Barceló, director financiero del grupo, y Raquel Torrents Pujol, directora de Recursos internos y Control. Esta compañía encargada de la gestión de los fondos de capital riesgo de Criteria está pendiente de su aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según avanzan fuentes oficiales del brazo inversor.
En el Plan Estratégico 2025-2030, Criteria anunció su intención de mantener una cartera de inversiones alternativas cuyo valor bruto no exceda el 10% del valor bruto total de todos los activos de la sociedad, previsiblemente más de 5.000 millones de euros porque el valor de su portfolio alcanza los 45.000 millones. En esta rama de negocio también se incluyen los activos inmobiliarios cuyo objetivo es generar rentas recurrentes y con aspiración a una potencial revalorización, negocio al que se sumará próximamente fondos de capital riesgo liderados por gestoras internacionales.
El plan recoge que Criteria invertirá en "participaciones financieras en fondos de terceros que invierten en compañías y proyectos no cotizados, con vocación de crecimiento y con una previsión de liquidez más dilatada en el tiempo" e "inversiones directas o a través de fondos de terceros en empresas en fases incipientes de su actividad y cuyo foco prioritario sean los sectores de la tecnología y la biotecnología". Esta última actividad el holding lo canaliza desde hace años a través de la gestora de 'venture capital' Caixa Capital Risc, enfocado en financiar 'startups'.
Criteria será inversor ancla del 'megafondo' de la Comisión Europea
La nueva gestora de fondos de capital riesgo invertirá, entre otros, en el fondo Scaleup Europe, que está preparando la Comisión Europea. Este vehículo que aspira a levantar ('fundraising') 5.000 millones de euros en una primera fase, ampliable hasta 25.000 millones, parte de ellos aportados por el Banco Europeo de Inversiones, invertirá en compañías tecnológicas y estratégicas en el continente. Entre los institucionales españoles que han confirmado su apoyo está CriteriaCaixa y Banco Santander, que entrará en este fondo a través de Mouro Capital, una de sus gestoras.
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