El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: esta es la fecha límite en la que tu empresa debe confirmarte las vacaciones

El sorprendente calor veraniego que está azotando a toda España en este mes de abril ha aumentado las ganas de los trabajadores de marcharse de vacaciones. La antelación es un factor clave para poder reservar viajes en pareja, familia o con amigos al mejor precio posible. Además, el contexto de la guerra en Irán sigue amenazando al sector turístico y los precios de los aviones se pueden disparar en las próximas semanas e incluso algunos se podrían cancelar por la falta de combustible.

En este escenario internacional tan incierto, miles de empleados están inmersos en un mar de dudas porque su empresa todavía no le ha confirmado cuáles serán exactamente sus días de descanso. Las compañías están obligadas a cumplir la legislación vigente para no cometer una infracción grave. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece de forma clara que el periodo de vacaciones debe fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, de conformidad con lo establecido en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.

Varias personas en un vuelo comercial / PIXABAY

Sin embargo, hay un punto clave que muchos trabajadores desconocen y marca la diferencia a la hora de organizar un viaje: el trabajador tiene derecho a conocer las fechas de sus vacaciones con al menos dos meses de antelación respecto al inicio de su disfrute. Así lo recoge expresamente la normativa, una obligación que las empresas deben cumplir para garantizar la conciliación y la planificación personal de sus empleados. "El valendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute".

El Ministerio de Trabajo y Economía Social recalcan que el plazo no es ninguna recomendación, sino un derecho reconocido que se debe cumplir en todo momento. Esto significa que la empresa no puede comunicar las vacaciones con pocos días de margen, salvo acuerdo voluntario con el trabajador. De hecho, el calendario de vacaciones suele fijarse al inicio del año o según lo establecido en cada convenio colectivo, lo que permite a las plantillas organizarse con suficiente previsión.

No se pueden cambiar por dinero

Otro aspecto importante es que las vacaciones no pueden ser sustituidas por compensación económica, salvo en el caso de extinción del contrato. Además, deben disfrutarse dentro del año natural correspondiente, aunque existen excepciones en situaciones como incapacidad temporal, maternidad o paternidad, donde la ley permite aplazarlas durante un tiempo.

También suele haber conflicto entre empresa y trabajador o trabajadores que quieren las mismas fechas. En caso de desacuerdo entre empresa y trabajador sobre las fechas asignadas, la normativa también ofrece una vía de solución. El empleado puede acudir a la jurisdicción social, que fijará la fecha de disfrute mediante un procedimiento urgente y preferente. Es decir, la ley protege al trabajador para evitar decisiones unilaterales que puedan perjudicar su derecho al descanso.

Noticias relacionadas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Ejecutivo que se celebra este miércoles en el Congreso / EFE / JAVIER LIZÓN

Este marco legal cobra especial relevancia en un momento en el que la demanda turística se dispara y los precios fluctúan con rapidez. Conocer con tiempo las vacaciones no solo facilita la organización personal, sino que puede suponer un importante ahorro económico. Por ello, expertos laborales insisten en revisar el convenio colectivo y, en caso de duda, consultar con representantes sindicales o asesores para asegurarse de que se está cumpliendo la normativa.