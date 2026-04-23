Los proveedores de Mercadona en España y Portugal disparan sus inversiones un 31% al llegar a 1.700 millones

La conocida empresa catalana de elaborados cárnicos Casa Tarradellas y el grupo agroalimentario Vall Companys lideran el 'ranking' de inversiones de los 2.100 proveedores e interproveedores especialistas de Mercadona, que en su conjunto dispararon sus inyecciones de capital hasta los 1.700 millones de euros a lo largo de 2025 para mejorar calidad, sostenibilidad y capacidad productiva. Esta cifra representa un aumento del 31% respecto al ejercicio anterior, "enfocándose principalmente en la ampliación y modernización de fábricas, secaderos y la automatización de procesos para seguir el ritmo de crecimiento de la cadena", asegura Mercadona en su memoria anual.

Desde hace varios años, el buque insignia de la distribución comercial en España impulsa la puesta en marcha un clúster industrial que repercute directamente en las economías locales, a las que impulsa a través de inversiones en proyectos relevantes. La cadena de supermercados, tal como constata en su informe de gestión, se ha convertido en el principal cliente de parte de sus proveedores. De hecho, la empresa fundada por Roig llega a representar más del 50% de todos sus ingresos.

Mayores inversiones

En la lista de mayor esfuerzo inversor -que lidera la citada firma Casa Tarradellas, con 117 millones de euros- se coloca en segundo lugar la compañía también catalana Vall Companys (70 millones de euros). Le siguen Incarlopsa, Avinatur, Essity y Cañigueral -las cuatro con inversiones próximas a los 60 millones- seguidas por Covap (42,5 millones) y Entrepinares (27 millones). También destacan nombres como Familia Martínez (40), Huevos Guillén (50) y Elaborados Naturales (40). 'Hacendado' es la marca blanca y propia de alimentación de la empresa familiar valenciana líder del sector de la distribución en España, producida por cientos de proveedores, que garantizan la calidad de los productos a bajo coste. Recientemente, se ha incorporado Almazaras de la Subbética para aceite de oliva en 2026.

La cadena presidida por Juan Roig, que acelera la implantación de su nuevo modelo de "Tienda 9" en España, con planes de renovar 59 establecimientos en 2026 que incluyen secciones mejoradas en productos frescos, café para llevar y la sección 'Listo para comer', con una inversión para adaptar su red de más de 1.600 tiendas, impulsa así la modernización de su red de proveedores.

Transformación de la pescadería

La transformación de Mercadona también conlleva los cambios en la pescadería y el respaldo económico para que sus proveedores se adapten al nuevo proceso, que incluye la venta en pescado en envases. Dice adiós al mostrador tradicional. En su lugar, la compañía apuesta por un modelo de autoservicio con pescado limpio, cortado y envasado, disponible directamente en bandejas refrigeradas. Mercadona va a invertir 130 millones de euros en ese cambio, según ha adelantado Cinco Días. En concreto, la cifra se destinará a la concesión de préstamos a largo plazo para que los proveedores de productos del mar puedan adaptar su proceso de producción al nuevo modelo de negocio de la cadena de supermercados.

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Según la empresa de distribución, al centralizar el corte y envasado en origen, se reducen las manipulaciones y se mantiene mejor la cadena de frío. Esto permite, según la compañía, alargar la vida útil del pescado hasta seis días en refrigeración, frente a los dos días habituales del producto comprado en mostrador tradicional. Y se reduce el desperdicio alimentario.