¿Tengo que declarar las horas extra en la Declaración de la Renta? Hacienda lo aclara

Los trabajadores hacen horas extra en sus empleos, algo que supone un aumento de sus ingresos al estar remuneradas. Esto lleva a muchos empleados a plantearse la misma duda, ¿hay que incluir ese sueldo en la declaración de la Renta? Hacienda tiene un criterio muy claro y conviene conocerlo para evitar errores con la Agencia Tributaria.

La clave está en cómo define la ley los ingresos laborales. Para Hacienda, cualquier cantidad que pague la empresa al trabajador por su actividad se considera salario, independientemente de si se trata de horas ordinarias o adicionales a la jornada laboral.

Esto implica que el dinero obtenido por hacer horas extra no tiene un tratamiento fiscal especial, sino que se integra directamente en el total de ingresos del año. Por tanto, la respuesta de Hacienda es contundente: sí, deben incluirse en la declaración, ya que forman parte de los rendimientos del trabajo, igual que el sueldo base o las pagas extraordinarias.

¿Cómo afectan a tu declaración de la renta?

El efecto más inmediato es sencillo, las horas extras aumentan tu salario bruto anual. Esto tiene dos consecuencias directas:

Se incrementa la cantidad total sobre la que tributa el IRPF.

Parte de esos ingresos puede pasar a un tramo superior del impuesto.

Este segundo punto es el que más dudas genera. El IRPF es progresivo, lo que significa que cuanto más ganas, mayor porcentaje pagas por el dinero adicional. Por eso, muchos trabajadores tienen la sensación de que las horas extra 'tributan más', aunque en realidad lo que ocurre es que se suman a la parte más alta de sus ingresos.

El riesgo de pagar de menos durante el año

Uno de los problemas más habituales aparece cuando la empresa no ajusta correctamente las retenciones en nómina. Si el trabajador realiza muchas horas extra pero mantiene un porcentaje de retención bajo, puede ocurrir que durante el año se le haya retenido menos de lo que corresponde, provocando que al hacer la declaración, el resultado salga a pagar.

Pese a estas consecuencias, las horas extra que se cobran no se tienen que incluir en la Renta, porque las empresas están obligadas a comunicar a Hacienda todos los pagos realizados a sus empleados, por lo que este salario ya aparece automáticamente en el borrador dentro del apartado de rendimientos del trabajo.

Los expertos avisan de que, aunque el proceso es automático, se debe comprobar siempre que los datos son correctos. Para ello, es fundamental revisar el certificado de retenciones que facilita la empresa y compararlo con el borrador.

Si ambas cifras coinciden, la declaración se puede presentar sin problema. Si no cuadran, el contribuyente debe corregir el dato manualmente. En cambio, si no se incluyen en la renta, se estaría incurriendo en una infracción tributaria.

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