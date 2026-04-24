Luz verde al pago de las pensiones de abril: estos son los bancos que ya han ingresado el dinero y los que aún no

El engranaje financiero para el abono de las pensiones de abril ya se ha puesto en marcha. Aunque la Seguridad Social establece normativamente que el pago debe realizarse el primer día hábil del mes siguiente –que en este caso sería el lunes 4 de mayo debido al festivo del Día del Trabajador–, la gran banca española ha vuelto a mover ficha para adelantar los ingresos a esta misma semana. Desde hoy, miércoles 22 de abril, los primeros pensionistas ya disponen de su prestación en cuenta, iniciando una cascada de pagos que se completará en las próximas 72 horas.

Los bancos que ya han pagado y los que lo harán mañana

La competencia por la fidelización del cliente sénior obliga a las entidades a no agotar los plazos legales. Siguiendo su política habitual de anticipación, Bankinter y Unicaja han sido las primeras en procesar las remesas de fondos este 22 de abril. Sus clientes han comenzado a recibir los apuntes bancarios desde primera hora de la mañana.

Por su parte, el grueso del sector financiero ejecutará las órdenes de pago entre el jueves 23 y el viernes 24 de abril. En este grupo se sitúan gigantes como Banco Santander, que suele fijar el día 24 como fecha clave, y CaixaBank, que este mes ha optado por no esperar al fin de semana para garantizar que sus usuarios dispongan de liquidez antes del cierre bancario del viernes.

El desfase entre la normativa y el ingreso real

Es importante recordar que, según el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, la Administración cumple con su obligación enviando los fondos a las entidades colaboradoras con antelación suficiente. Sin embargo, la fecha exacta en la que el dinero aparece en el extracto depende exclusivamente de la política comercial de cada banco.

Para los clientes de BBVA, ING o Abanca, el calendario suele ser algo más conservador. Si bien los ficheros ya están en poder de las entidades, es probable que estos pensionistas vean el ingreso reflejado entre el sábado 25 y el lunes 27 de abril, dependiendo de si el banco procesa transferencias en días no lectivos.

Un mes clave para el consumo de las familias

Este adelanto de las nóminas de abril no es una cuestión menor. Al caer el próximo viernes 1 de mayo en festivo nacional, el sistema bancario busca evitar un cuello de botella que dejaría a millones de beneficiarios sin fondos hasta bien entrada la primera semana de mayo.

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Además, cabe destacar que en este ejercicio 2026 las cuantías se mantienen actualizadas conforme a la revalorización ligada al IPC, garantizando el poder adquisitivo frente a la inflación. Ante cualquier demora, la recomendación técnica es verificar si existen condiciones de vinculación en la cuenta (como la domiciliación obligatoria de la pensión) que pudieran estar reteniendo el proceso de abono automático en el sistema de gestión de la entidad.