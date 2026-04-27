Las constructoras cifran en 127.000 millones el coste de mantenimiento de las infraestructuras para la próxima década

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), la patronal de las grandes constructoras, entre ellas Ferrovial, Acciona, FCC o ACS, cifra en 127.341 millones de euros el gasto que deberá afrontar el Estado en la próxima década en el mantenimiento de las infraestructuras españolas. La mayor partida es la conversación de carreteras, con 58.369 millones presupuestados, seguido de las infraestructuras hidráulicas, 48.692 millones, y el mantenimiento ferroviario, 20.280 millones.

Sobre las carreteras, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, durante la rueda de prensa anual de la patronal, señaló que "las inversiones en reposición no se han acomodado" al crecimiento del 11% de la extensión de la red y del 9% del tráfico entre 2010 y 2024. En este sentido, la asociación cifra en 7.651 millones el déficit de inversiones en ese periodo, frente a unos desembolsos acumulados de 2.807 millones. Adicionalmente, SEOPAN calcula que habría que destinar 43.700 millones para que las carreteras alcancen "los umbrales de calidad técnicos exigibles en conservación" y 14.760 millones para "la puesta a cero de las redes viarias".

Las infraestructuras hidráulicas requieren inversiones en conservación por valor de 48.692 millones de euros, un 60% destinado al ciclo urbano del agua, un 10% a la adaptación al cambio climático y un 10% a la adecuación y seguridad de las presas, entre otros puntos. "Hay un problema estructural de agua, con sequías frecuentes, una previsión de caída de los recursos hídricos entre el 7% y el 11% y cada vez más inundaciones, que ya afectan a más de 2,7 millones de personas, con medio millón en zonas de alto riesgo. La financiación de estas infraestructuras podría articularse mediante convenios del Estado, con organismos públicos y usuarios", desarrollan desde la patronal de las grandes constructoras.

SEOPAN cifra en 20.300 millones el coste del mantenimiento ferroviario

De acuerdo a los datos expuestos por la patronal, el Estado deberá invertir 20.280 millones de euros en los próximos diez años en mantenimiento ferroviario, más de la mitad en líneas convencionales, 11.450 millones. Los 8.829 millones restantes que se necesita invertir es en alta velocidad, algo más de 7.000 millones en mantenimiento y 1.797 millones en la renovación integral de la línea entre Madrid y Barcelona: 742 millones a la renovación del balastro, traviesas y carriles, 524 millones al suministro del material anterior, 168 millones a la adecuación y mejora, 150 millones a señalización, 92 millones a electrificación y 60 millones a la sustitución de los aparatos de vía.

Dentro de este punto, el Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios acordaron incrementar un 64% la inversión en mantenimiento ferroviario hasta 2030. El convenio incluye que Adif Alta Velocidad y Adif (dos sociedades diferentes) eleven en 846 y 239 millones de euros al año el gasto en conversación en 2030 en comparación con 2025, respectivamente. "El Gobierno ha sido sensible con la necesidad de acomodar el incremento del 47% de las circulaciones a un nuevo esquema de mantenimiento. Somos el único país del mundo con tres operadores privados", explicó Núñez.

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Núñez se pronunció sobre los efectos que puede tener en el sector de la construcción la guerra en Irán. La patronal alertó de las presiones inflacionistas fruto de las subidas del 23% y 29% del gas y el barril del petróleo, que se traduce en crecimientos del precio del betún del 49%, del aluminio, el acero o la madera. Por ese motivo, el presidente de SEOPAN pidió la recuperación el mecanismo excepcional de revisión de precios que se aprobó vía real decreto-ley tras la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, que incorporó posibles actualizaciones del precio de las obras.