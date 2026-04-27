Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores

La Campaña de la Renta de 2025, que se presenta este año, llega con una novedad relevante para los pensionistas. Una de las grandes dudas es si están obligados a realizar la declaración de la Renta. Hacienda es clara a este respecto y deja claro quienes deben cumplir con las obligaciones del IRPF.

Los jubilados que cobren menos de 22.000 euros de pensión de jubilación al año y no tengan otros pagadores no están obligados a presentar la declaración de la renta por rendimientos del trabajo. Ese límite desciende hasta los 15.876 euros si perciben algún otro ingreso por encima de los 1.500 euros anuales procedentes de otros pagadores, explican expertos en jubilación.

Cuando no es obligatorio hacer la declaración

En el caso de percibir una pensión de jubilación no contributiva, no será obligatorio realizar la declaración de la renta. Esto se debe a que su cuantía y las condiciones de rentas necesarias para su obtención evitan alcanzar los límites de rentas mencionados.

Cabe recordar que cuanto mayor es la pensión, mayor suele ser la retención. La Agencia Tributaria establece que el mínimo del contribuyente en general es de 5.500 euros anuales, mientras que los contribuyentes de edad superior a 65 años es de 6.700 euros anuales y los de edad superior a 75 años de 8.100 euros anuales.

Estos son detalles que deben tener en cuenta los nuevos jubilados que hagan por primera vez la declaración de la Renta como pensionistas.

Jubilación anticipada y coeficientes reductores

Una de las mayores quejas de los futuros pensionistas es la solicitud de la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores, es decir, poder cobrar el 100 por cien de la jubilación pese a solicitarla antes de la edad obligatoria en España (en 2026, la edad de jubilación ordinaria en España es de 65 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses, o de 66 años y 10 meses si se ha cotizado menos tiempo.

La edad legal aumenta gradualmente cada año hacia los 67 años en 2027). En este aspecto, respecto a la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores, la Seguridad Social recabará informes de diversos organismos, y una comisión de evaluación con representantes ministeriales y de los interlocutores sociales informará sobre el reconocimiento de los coeficientes.

La aplicación de estos conllevará un incremento de la cotización a la Seguridad Social, conforme "al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema", según ha defendido Elma Saiz. Esta medida se refleja en el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Casos especiales: discapacidad y bomberos

Como explican desde el despacho de abogados Sammos Legal, un trabajador con discapacidad del 65 por ciento "alcanza los requisitos de cotización, tiene la discapacidad reconocida ≥ 65 %, puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria mediante coeficientes reductores especiales, sin penalización en la cuantía".

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Por su parte, "un bombero con al menos 35 años de servicio efectivo puede jubilarse a los 59 años en lugar de 60 si su cuerpo lo permite, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado como bombero"