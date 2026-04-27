Red Eléctrica se autoexculpa con un documental en Youtube un año después del gran apagón

Red Eléctrica de España lleva un año defendiéndose y autoexculpándose de cualquier responsabilidad en el origen del gran apagón. Y ahora lo hace con la emisión de un documental publicado en Youtube coincidiendo con el primer aniversario del cero eléctrico, bajo el título ‘28 de abril, un año después’.

Con testimonios personales de la presidenta de Redeia (matriz de REE), Beatriz Corredor, de su consejero delegado, Roberto García Merino, y de otros altos directivos con responsabilidades directas en la programación del sistema, la compañía insiste en un vídeo de casi 23 minutos que el grupo “no falló” el día del incidente y que cumplió en todo momento la normativa, en línea con su argumentación todos estos meses y que, según insiste, es lo que muestran los informes técnicos sobre el apagón que se han realizado hasta ahora.

“¿No se habrá ido la luz en Red Eléctrica?”, confiesa Corredor que fueron sus primeras palabras cuando dejó de haber suministro eléctrico por unos segundos en la sede de la compañía a las 12.33 horas del 28 de abril de hace un año, hasta que por whatsapp desde el equipo técnico de Red Eléctrico le confirmaron el alcance del colapso con un mensaje directo: “Cero nacional”.

“Era un día absolutamente normal. Y debería haber sido absolutamente normal”, resume el director de Servicios para la Operación de REE, Eduardo Prieto, que tuvo un papel protagonista en las primeras 24 horas por haber sido el responsable de dar varias ruedas de prensa telemáticas en pleno caos, y que ahora defiende la actuación del equipo de su compañía y que señala como detonante del incidente el “comportamiento anómalo” de una planta de generación y la “desconexión de 9 instalaciones cuando no debían hacerlo, incumpliendo la normativa”.

“La seguridad del sistema no depende únicamente de Red Eléctrica”, subraya Prieto. En el documental la propia Beatriz Corredor revela que el 29 de abril, antes de una reunión en Moncloa de los principales ejecutivos de las compañías y el presidente Pedro Sánchez, uno de ellos ya apuntó a una de sus plantas como posible detonante del incidente. “Trabajamos desde hace más de 40 años cumpliendo la normativa técnica y con los más altos niveles de calidad y excelencia profesional. Y esperamos que todo el mundo haga lo mismo. Porque si todas las empresas cumplen, el sistema estará preservado”, desliza la presidenta de Redeia.

Red Eléctrica define el apagón como un apagón “inédito e imprevisible”, aunque en diversos audios entre sus técnicos y de las compañías energéticos conocidos hasta ahora se confirma que se trataba de una posibilidad con la que se especulaba con meses de antelación. Durante todo este año el cruce de acusaciones entre REE y las grandes energéticas ha sido continuo, con señalamientos y autoexculpaciones mientras siguen sin determinarse los responsables del apagón que, a la postre, pueden acabar asumiendo una factura millonaria en sanciones e indemnizaciones a los afectados.

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De momento, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto en las últimas semanas un total de 55 expedientes sancionadores tras las investigaciones sobre el apagón, de los que sólo dos son por presuntas infracciones muy graves: uno para Red Eléctrica y otro para la compañía propietaria de la central nuclear de Almaraz. El resto de expedientes son para instalaciones de generación pero sólo por infracciones consideradas graves, pero que no implicarían riesgo para la seguridad de suministro.