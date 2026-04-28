Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.