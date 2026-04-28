El Ibex 35 abre al alza y alcanza los 17.758 puntos pendiente del crudo y la tensión en Ormuz

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con un avance del 0,37%, hasta situarse en los 17.758,1 puntos, en una jornada en la que los inversores vuelven a mirar de cerca la evolución de los precios energéticos, especialmente del petróleo, que ha llegado a moverse en niveles próximos a los 111 dólares por barril.

En la apertura de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, subía más de un 2,2%, hasta los 110,6 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba en torno a los 98,4 dólares, con un repunte del 2%.

También el gas registraba subidas. En el mercado holandés TTF, referencia europea, el precio avanzaba más de un 1%, hasta los 45,3 euros por megavatio hora.

El mercado permanece atento a posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán que permitan consolidar el alto el fuego y desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Cerca de un centenar de países, entre ellos España y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, reclamaron ayer la reapertura “sin trabas” ni “tasas de tránsito” del estrecho. En su declaración, atribuyeron “repercusiones globales” a “acciones iraníes”, aunque no hicieron referencia al bloqueo impuesto por Washington a buques procedentes de puertos iraníes.

Desde Teherán, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, denunció la “militarización” del estrecho de Ormuz, que, según afirmó, se ha utilizado cada vez más para respaldar operaciones militares en la región, incluido el traslado de equipos destinados a acciones hostiles contra Irán. El diplomático enmarcó este argumento en la defensa de las represalias militares de la República Islámica en Oriente Próximo.

Iravani también criticó el “bloqueo marítimo” impuesto por Estados Unidos, que describió como una prolongación de su “conducta internacional ilícita”, en alusión a las incautaciones de buques iraníes y a la detención de sus tripulaciones.

En el ámbito empresarial, Coca-Cola Europacific Partners comunicó que sus ingresos ajustados comparables alcanzaron los 5.132 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 9,4% frente a los 4.689 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, Ángel Simón asiste este martes, 28 de abril, a su primer consejo de administración de Indra como presidente de la compañía, después de haber sido nombrado para el cargo el pasado día 2.

En el frente macroeconómico, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre refleja que el paro aumentó en 231.500 personas entre enero y marzo, un 9,3% más que en el trimestre anterior. Al mismo tiempo, la ocupación se redujo en 170.300 personas, un 0,7% menos, con la pérdida de empleo concentrada en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

En este contexto, las principales Bolsas europeas arrancaron la sesión en negativo. Fráncfort y París cedían un 0,3%, mientras que Londres retrocedía un 0,1%. En Asia, los índices también se movieron mayoritariamente a la baja.

El Hang Seng de Hong Kong perdió cerca de un 1%, mientras que el Nikkei japonés abandonó los máximos alcanzados en la sesión anterior y cayó un 1,1%. El índice Shenzhen de la Bolsa china retrocedió más de un 1%, mientras que el Kospi surcoreano fue la excepción positiva, con una subida del 0,4%.

En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones anticipaban una apertura ligeramente positiva, mientras que los del Nasdaq apuntaban a descensos. Todo ello después de que el Dow Jones cerrara el lunes con una caída del 0,1% y el Nasdaq terminara la sesión prácticamente plano.

Dentro del Ibex 35, las mayores subidas correspondían a Repsol, con un avance del 1,13%; ACS, que ganaba un 1,08%; y CaixaBank, con un alza del 0,9%. En el lado contrario, los mayores descensos eran para Rovi, que cedía un 0,68%; Grifols, con una caída del 0,67%; e Indra, que retrocedía un 0,38%.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,169 dólares. En deuda, la rentabilidad del bono español a diez años ascendía hasta el 3,5%.