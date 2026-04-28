Mercado laboral
El paro repunta al 10,8%, la mayor subida en un primer trimestre desde 2013
El número de ocupados bajó en 170.000 personas, marcado por el fin de la campaña navideña, que tradicionalmente deja malos números
El mercado laboral español inició el 2026 con un fuerte repunte de sus cifras de desempleo. La tasa de paro pasó del 9,9% al 10,8%, casi un punto, lo que representa la mayor subida en un primer trimestre desde 2013. Los arranques de año suelen ser malos y el efecto de las primeras contrataciones de Semana Santa no ha compensado la tradicional mordida sobre la ocupación que genera el fin de la campaña navideña y las reestructuraciones de comienzo de año.
La cifra de empleados cayó de enero a marzo en unas 170.000 personas, hasta un total de casi 22,3 millones de empleados, según los datos actualizados este martes por el INE de su encuesta de población activa (EPA). En términos coyunturales, el resultado es negativo, si bien la economía española se encuentra en máximos históricos de ocupación. Si bien el Gobierno ha destacado la buena marcha de la ocupación si se resta el fuerte componente estacional que sigue caracterizando a la economía española.
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