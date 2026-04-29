Iberdrola gana 1.711 millones en el primer trimestre, un 14,6% menos

El Iberdrola arrancó 2026 con una caída del beneficio neto del 14,6%, hasta los 1.711 millones de euros, en un trimestre marcado por factores extraordinarios y el impacto negativo del tipo de cambio.

En términos comparables, el grupo destaca que el beneficio ajustado crece un 11,4%,. Sin el efecto de las divisas, el avance habría alcanzado el 17%, según la compañía.

El principal motor del trimestre vuelve a ser el negocio de redes eléctricas, que elevó su resultado gracias al aumento de la base de activos regulados y a las inversiones realizadas, especialmente en Reino Unido y Estados Unidos.

El EBITDA ajustado alcanzó los 4.067 millones de euros, un 2,4% más, con un crecimiento destacado del 8,6% en redes, hasta superar los 2.000 millones.

Por el contrario, el área de generación renovable y clientes redujo su contribución un 3,2%, afectada por costes no recurrentes en Iberia y por la comparación con un primer trimestre de 2025 especialmente favorable.

Más inversión para sostener el crecimiento

Iberdrola mantiene el ritmo inversor como eje de su estrategia. En el trimestre destinó cerca de 2.700 millones de euros, con más de la mitad concentrada en Reino Unido y Estados Unidos.

Estas inversiones están impulsando el crecimiento de la capacidad, especialmente en renovables, donde destaca el fuerte avance de la eólica marina (+42%) y el incremento de la potencia instalada.

El grupo acumula ya más de 14.500 millones invertidos en los últimos doce meses, en línea con su apuesta por redes y energías limpias.

La deuda financiera neta ajustada se situó en 51.922 millones de euros, aumentando respecto a finales de 2025, en parte por el efecto de las divisas y el pago de dividendos.

Aun así, la compañía subraya que mantiene una posición de liquidez de más de 21.400 millones, suficiente para cubrir casi dos años de necesidades de financiación.

Dividendo creciente y estrategia a largo plazo

Iberdrola propondrá un dividendo total de 0,68 euros por acción con cargo a 2025, lo que supone un incremento del 6,3%, en línea con la evolución del beneficio por acción.

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La compañía continúa además con su estrategia de rotación de activos y alianzas, con operaciones relevantes como la desinversión en México o el refuerzo de su posición en Brasil.