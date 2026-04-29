Naturgy gana 530 millones en el primer trimestre, un 4,7% más, pese a la guerra en Oriente Medio

Naturgy arrancó 2026 con un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre, un 4,7% más que un año antes, n un trimestre en el que la escalada del conflicto en Oriente Medio sacudió los mercados energéticos globales desde finales de febrero. El EBITDA alcanzó los 1.362 millones, un 6,5% más, apoyado en una mejora generalizada de todos sus negocios.

La clave, comunica el grupo, se apoya en una una combinación de negocios regulados estables, contratos de suministro gasista blindados y una gestión activa del riesgo.

Las redes de gas, pilar de estabilidad

El principal sostén de los resultados vuelve a ser el negocio regulado, especialmente las redes de gas, que aportan visibilidad y estabilidad en ingresos al margen de lo que haga el precio de la energía en los mercados mayoristas.

En España, la menor retribución regulada y la caída de la demanda se han visto compensadas por mejoras operativas. En Latinoamérica, México y Brasil tiraron al alza gracias a subidas tarifarias y mayor demanda para generación eléctrica, mientras que Argentina logró mantener el tipo pese a la presión de la inflación y la depreciación del peso.

Gestión del gas y mercados

En relación al conflicto en Oriente Medio, Naturgy Naturgy subraya que tiene exposición limitada a las fluctuaciones del gas en 2026, lo que reduce riesgos en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio. Por ello, su exposición al precio del gas en 2026 es residual gracias a coberturas, especialemnte con el acuerdo con la argelina Sonatrach, que le garantiza suministro competitivo hasta 2027.

El resultado es que el área de gestión de la energía, lejos de sufrir la volatilidad, mejoró su resultado utilizando la flexibilidad contractual, su flota de metaneros y su posición en los mercados para capturar oportunidades.

En generación de energía, el grupo mantiene un enfoque prudente. Las centrales de ciclo combinado (CCGT) ganan protagonismo en España para garantizar la estabilidad del sistema, mientras que las renovables crecen de forma selectiva, con 1,2 GW en construcción. El EBITDA de renovables aumenta, aunque condicionado por precios más bajos en algunos mercados y ajustes contables en contratos.

En clave financiera, el grupo generó 810 millones de flujo de caja libre tras minoritarios, un 11,6% más, y cerró el trimestre con una deuda neta de 12.151 millones, ligeramente por debajo de los 12.317 millones con que terminó 2025. En marzo repartió además un dividendo complementario de 0,57 euros por acción correspondiente al ejercicio 2025.

El trimestre también trajo un movimiento corporativo relevante, donde GIP (Blackrock), uno de los grandes fondos de infraestructuras que controlaba el 11,4% de Naturgy, vendió toda su participación en marzo mediante una colocación acelerada a 25,20 euros por acción.

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Criteria Caixa aprovechó la operación para elevar su peso hasta el 28,5%, consolidándose como el principal accionista. En paralelo, Francisco Reynés fue renovado como presidente ejecutivo hasta 2030, lo que despeja la incertidumbre sobre la dirección del grupo en plena reconfiguración del capital.