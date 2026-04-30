Tatxo Benet y Southwind negocian la venta del último paquete de acciones del fundador de Mediapro

Es una cuestión de números, pero no sólo de números. El año convulso que vive Mediapro, con un último capítulo en forma de ERE que ha impactado en la plantilla, tiene un nuevo foco de interés en las conversaciones que está manteniendo de forma discreta Tatxo Benet con la productora que él mismo fundó en 1994 para la venta del 5% de acciones de la empresa que aún mantiene.

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el empresario ilerdense, actual presidente de la fundación empresarial Femcat, quiere desprenderse del último paquete de acciones de la productora que aún mantiene. El pasado mes de octubre fue cesado como presidente, y lógicamente su 5% no le da ningún control en una compañía que está en manos del fondo chino Southwind, propiedad de Orient Hontai, que tiene actualmente el 85% de los títulos.

Fuentes conocedoras de la negociación apuntan que Benet pide por su 5% una cantidad que ronda los 50 millones de euros (lo que supondría que Mediapro vale en total 1.000 millones), mientras que la contraparte china ofrece una cantidad cercana a los 15 millones. Para entender esta diferencia conviene entender dos puntos: según fuentes del sector, Jaume Roures, cofundador junto a Tatxo Benet y Gerard Romy de la compañía, vendió su último paquete, también de un 5%, por una cantidad cercana a esos 50 millones en el momento de su salida, en 2023. Es por ello que Benet tiene claro a qué puede aspirar en esta negociación.

Pero en segundo lugar, el fondo chino Southwind no tiene intención de acercarse a aquellas cifras habida cuenta de la crisis que vive la empresa. Conviene recordar que en 2018 Orient Hontai destinó 900 millones de euros a adquirir el 56% de Mediapro. Pero sólo dos años después el parón de la pandemia golpeó duramente a la compañía, cosa que obligó a Southwind a hacer un nuevo desembolso, en este caso de 620 millones, para evitar el desplome de una empresa que tiene 6.000 empleados en todo el mundo. La inversión está lejos de haber sido rentable y fuentes del mercado son claras: "Orient Hontai cree que alguien tiene que pagar por ello". Con Roures ya lejos de la empresa (y sumido en un nuevo proyecto audiovisual tras la reciente compra de la productora Goroka, avanzada por EL PERIÓDICO), es Tatxo Benet quien debe afrontar la coyuntura.

Felizmente para el empresario catalán, la mesa de negociación es más compleja que una donde una parte quiere pagar poco y la otra cobrar mucho. Las mismas fuentes del sector apuntan que Southwind no puede ofrecer un precio de derribo por las acciones de Tatxo Benet, ya que de este precio automáticamente se da al mercado una nueva valoración de una empresa que vive profundas dificultades. Si la operación se cerrara por los 15 millones que ha ofrecido el fondo chino, ello supondría que el conjunto de Mediapro vale 300 millones de euros. La cantidad es difícil de asumir para un fondo que destinó más de 1.500 millones para tener el 85% de una empresa con una situación financiera comprometida.

Cabe recordar que los bancos miran distintos parámetros a la hora de dar financiación a una empresa. Los más destacados son el Ebitda y la solvencia. El primero no se ve afectado por esta cuestión, pero el segundo, sí. Cuanto menor es la valoración de una empresa endeudada, más pequeños los recursos propios de la misma, y cuanto más pequeños los recursos propios, más sube el ratio de apalancamiento y, por tanto, menos probabilidades hay de obtener financiación.

Existe un último factor que complica la mesa de negociación: la razón de ser de los fondos de inversión pasa por comprar barato, transformar las empresas para hacerlas más rentables, y poder vender caro habitualmente cinco años después de la compra. En este caso, Orient Hontai ya llega tarde a ese plazo (por el camino se topó con el covid-19, primero, con la crisis inflacionaria de 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania y más recientemente con la guerra en Oriente Medio desencadenada por Israel y Estados Unidos, fenómenos todos ellos que han congelado el mercado financiero internacional).

Así pues, si en algún momento el propietario chino de Mediapro quiere recuperar su inversión o salvarla en parte, no le conviene haber hecho una negociación despiadada con Tatxo Benet que rebaje en demasía el precio de la compañía ante eventuales inversores.

Noticias relacionadas

Negociación por el ERE

Este pulso entre Tatxo Benet y Orient Hontai se produce en paralelo a la dura negociación mantenida entre trabajadores y empresa a raíz del ERE presentado por Mediapro para despedir a cerca de 250 empleados. La delicada situación que vive la empresa ha provocado un recorte con una fuerte afectación en la plantilla que, según fuentes de la empresa, es el único camino para tratar de salvar la productora catalana.