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La jubilación cambia para siempre en 2027 y solo tendrá dos posibilidades: 65 o 67 años según lo cotizado

La Seguridad Social fija el modelo definitivo: la edad dependerá de los años trabajados y se exigirán más cotizaciones para cobrar el 100%

Varios jubilados juegan a las cartas en un parque

Varios jubilados juegan a las cartas en un parque / PIXABAY

Marcos Rodríguez

La edad de jubilación en España no será igual para todos a partir de 2027. Tras más de una década de cambios progresivos, el sistema entra en su fase definitiva y la edad dependerá directamente de los años cotizados. No es una medida nueva, sino la culminación de la reforma aprobada en 2011 y aplicada gradualmente desde 2013. Según la normativa de la Seguridad Social, el esquema queda fijado de forma permanente y quienes tengan carreras laborales largas podrán retirarse antes, mientras que el resto deberá retrasar su salida del mercado laboral.

Dos edades de jubilación según tu cotización

El punto clave está en el umbral de cotización. A partir de 2027, se establecen dos escenarios:

  • 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados.
  • 67 años para los que no alcancen ese periodo.

Esta dualidad es la base del sistema. En la práctica, significa que no todos los trabajadores estarán obligados a jubilarse más tarde, como a menudo se interpreta de forma simplificada.

Cobrar el 100% de la pensión

Más allá de la edad, hay otro elemento determinante: el porcentaje de pensión. Desde 2027, será necesario haber cotizado al menos 37 años para acceder al 100% de la base reguladora. Esto implica que una persona puede jubilarse a los 65 o 67 años sin alcanzar ese nivel de cotización, pero en ese caso su pensión será menor. El sistema sigue siendo progresivo y con un mínimo de 15 años cotizados se tiene derecho a pensión, aunque reducida.

Un cambio que no es nuevo, pero sí definitivo

Aunque el debate sobre la jubilación suele reactivarse cada cierto tiempo, lo cierto es que este modelo lleva años definido. La reforma de 2011 estableció un calendario que eleva gradualmente la edad legal y los requisitos hasta 2027, momento en el que se estabiliza el sistema.

La Seguridad Social mantiene así un equilibrio entre sostenibilidad financiera y contributividad. Es decir, cuanto más larga es la carrera laboral, antes se puede acceder a la jubilación y mayor será la pensión.

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Qué implica realmente para los trabajadores

En términos prácticos, el factor decisivo ya no es solo la edad, sino la trayectoria profesional. Haber acumulado suficientes años cotizados permitirá adelantar la jubilación sin penalización, mientras que carreras más cortas obligarán a prolongar la actividad. En definitiva, 2027 no marca tanto un endurecimiento generalizado como una regla más clara, pues la jubilación dejará de ser una edad fija y pasará a depender, más que nunca, del historial de cotización de cada trabajador.

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