El legado de Ana María Lajusticia, la química que introdujo el magnesio en España como complemento nutricional

Poco tiempo antes de morir, la química y emprendedora Ana María Lajusticia (Bilbao, 1924 - Barcelona, 2024) contaba en una entrevista que solo había acudido al médico "una única vez en 40 años". "Ella nunca hablaba de milagros, porque siempre trataba de encontrar una explicación científica a todo, pero lo cierto es que desde que empezó a tomar magnesio a diario, su salud mejoró de manera notable", cuenta hoy su nieta, Lara Feliu, embajadora de la marca fundada por la pionera científica y directora de Márqueting y Comunicación de la compañía

Lajusticia, que a principios de los años 1970 había sido diagnosticada con artrosis, problemas de piel y diabetes de tipo 2, "leyó, se documentó y vio que el magnesio era un buen complemento para su dieta, así que lo probó y le funcionó: ella fue su propio conejillo de Indias", relata Feliu. "Tras investigar sobre la materia, lo que la llevó a viajar fuera de España, se autoeditó un primer libro en 1975, en el que explicaba cómo actuaba el magnesio y cuáles eran sus propiedades", explica la descendiente. Y en 1980, aconsejada por su hijo Manel (el padre de Lara), se animó a poner en marcha una empresa, Distribuciones Feliu SL, actualmente perteneciente al Grupo Feliu Rubiralta, con sede en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

"Hasta ese momento, el magnesio solo se podía encontrar en droguerías, así que la voluntad de mi abuela era hacer que estuviera al alcance del mayor número de personas, porque estaba realmente convencida de que podía mejorar la calidad de vida de muchos consumidores", subraya Feliu, quien agrega que "una de las condiciones que puso fue que los productos fueran asequibles, más allá de hacer o no negocio".

Algunos de los primeros productos elaborados por Ana María Lajusticia. / Ana María Lajusticia

La empresa familiar arrancó con discreción, sobre todo por las críticas que le dedicaron algunos nutricionistas de la época, que cuestionaron la eficacia y las bondades de los complementos como el magnesio o el colágeno que Lajusticia comercializaba. Eran tiempos en los que las cocinas y los hábitos alimentarios habían empezado a cambiar y algunos todavía no eran conscientes de ello. "Antiguamente, cuando se preparaban los platos a fuego lento, con muchas horas de cocción, los alimentos aportaban sus propias proteínas y colágeno a los guisos de manera natural", indica la ejecutiva. Ahora, en cambio, "la sociedad ya no se alimenta de esa manera, por lo que, como defendía mi abuela, es lógico recurrir a una suplementación", señala.

El auge de la vida sana

Todo cambió en 2014, con el auge de la vida sana y, sobre todo, de los 'runners', que hicieron que la empresa superara los 12 millones de euros de facturación, lo que supuso un salto del 400% respecto al ejercicio anterior. Hoy, además de los complementos alimenticios que la hicieron famosa, Ana María Lajusticia (AML) cuenta con una línea de suplementos para deportistas, que vende bajo la marca AML Sport, y otra de belleza, llamada AML Beauty. En 2023, Distribuciones Feliu llegó a vender por valor de 16 millones de euros, según figura en los últimos datos hechos públicos por la compañía.

El grupo Feliu Rubiralta, al que también pertenecen las firmas Feliu Packaging, Sincrofarm y Sincromed, controla todo el proceso de producción y distribución de sus elaboraciones, "incluida la fabricación de los envases". Cuenta con una plantilla de unas 170 personas, "de las que unas 25 pertenecen específicamente a la marca Ana María Lajusticia", señala la directora de Comunicación.

Una dependienta atiende a una clienta en un puesto de herboristería del mercado municipal de Lesseps de Barcelona. / RICARD CUGAT

Las perspectivas para el negocio son más que favorables. El pasado 2025, el sector superó en España los 2.100 millones de euros de facturación, lo que supuso un crecimiento superior al 7% respecto a 2024. Todo ello ha llevado a España a situarse como el cuarto mercado de la Unión Europea que más ha crecido en el último lustro, por detrás Italia, Alemania y Francia, explica Mònica Gispert, presidenta de Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi). A esta entidad están asociadas 155 empresas (de las 227 que se estima que se dedican a ello), en las que trabajan, en conjunto, más de 15.000 profesionales.

"Nuestras principales consumidoras son mujeres, normalmente de más de 40 años, que buscan cómo combatir el insomnio y el estrés a través de alternativas saludables", destaca Feliu, que también vincula el envejecimiento saludable a las demandas de sus clientes. Lo último ha sido la reformulación de algunos de los productos de AML Sport, que se han pensado justamente para el público femenino. "Se han buscado ingredientes que acompañen los procesos fisiológicos implicados en el entrenamiento y la recuperación de la mujer, de manera que organismo pueda adaptarse mejor al esfuerzo", explica.

Orgullosa de ser nieta de una mujer pionera, inquieta y con empuje, Feliu ha tomado recientemente la responsabilidad "de ser la embajadora, la nueva cara visible" de un legado "que consideramos hay que proteger, porque contribuye, y estamos convencidos, a la salud de las personas".