Los bancos del Ibex 35 siguen de récord y ganan un 27% más hasta los 10.815 millones en el primer trimestre

Una vez más, tras otra ronda de resultados, la gran banca ha exhibido ganancias récord. El selecto grupo de entidades financieras compuesto por el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja ha registrado en los tres primeros meses del año un beneficio neto de 10.815 millones de euros, lo que supone un 27% más que el año anterior. El efecto de la venta de la filial polaca del Santander impulsa las ganancias del sector, sin este efecto el incremento hubiera sido del 5% hasta los 8.920 millones.

Uno de los principales motivos detrás la espiral alcista de los resultados en la gran banca, que cada vez gana más, es la labor del Banco Central Europeo (BCE). El supervisor monetario inició a mediados de 2022 una racha alcista con los tipos de interés, motivada por las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania sobre la economía, que llegó a disparar la inflación hasta el 10,6% en octubre de 2022. Así, el precio del dinero llegó a fijarse, un año después, en el 4,5%. En ese rango se mantuvieron hasta mediados de junio, cuando el organismo presidido por Christine Lagarde emprendió un camino a la baja, con la economía de la eurozona mostrando buenos síntomas y la inflación relativamente contenida, hasta el 2% en el que reposan hoy tras casi un año de congelación.

Tal y como destacaron los analistas de XTB, pese a la solidez de las cuentas, la banca no termina de convencer a los inversores en los mercados. Esto se debe, principalmente, a la extraordinaria incertidumbre que genera a nivel de mercados la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de dos meses de duración y ha disparado los precios de la energía por encima de cotas no vistas desde la guerra de Ucrania.

"Creemos que la banca española puede aguantar el temporal de la guerra en Oriente Medio si esta no se alarga, pero actualmente el principal atractivo del sector es la rentabilidad por dividendo. Pensamos que se producirá también una normalización de múltiplos, que puede conseguirse con mayores caídas del sector, o con un periodo de un comportamiento plano donde la rentabilidad del inversor venga del dividendo y las recompras de acciones y no del repunte de las acciones", apuntan los expertos.

El banco con mejor desempeño dentro de este segmento ha sido el más grande. El Santander saldó el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 5.455 millones de euros, lo que supone un aumento del 60,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un impulso alcanzado, en gran medida, por la plusvalía de 1.895 millones generada por la venta de Santander Bank Polska, su negocio en Polonia, aunque si se elimina este efecto extraordinario, el banco mantiene igualmente un ritmo sólido, donde el beneficio de las operaciones continuadas se situó en 3.779 millones, un 12,3% más.

El BBVA tampoco se quedó atrás. La entidad vizcaína obtuvo un beneficio atribuido de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 10,8% interanual en euros corrientes y del 14,1% a tipos de cambio constantes, según ha informado la entidad de origen vasco este jueves. El resultado estuvo impulsado por el dinamismo de la actividad, con un crecimiento del crédito a la clientela del 17% a tipos constantes y una fuerte mejora del margen de intereses. El banco que lidera Carlos Torres anunció además que a principios de la próxima semana comenzará el último tramo de su programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros. Con esta operación, BBVA habrá recomprado acciones por cerca de 4.000 millones de euros desde diciembre del año pasado.

CaixaBank también saldó con una mejora sus resultados. El banco catalán obtuvo un beneficio neto de 1.572 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de la actividad comercial y de los ingresos por servicios, según ha informado este jueves la entidad financiera. La entidad cuenta con 670.000 millones de euros en activos y da servicio a 20,8 millones de clientes en España y Portugal y cerró marzo con un volumen de negocio de 1,1 billones de euros, lo que supone un incremento interanual del 6,6%. La evolución estuvo apoyada tanto en el aumento del crédito como en el crecimiento de los recursos de clientes.

Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por "el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones". El banco ha señalado que el plan de prejubilaciones tuvo un impacto de 55 millones de euros, pero que generará un ahorro de 40 millones anuales a partir de 2027, y que también se vio afectado por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB, que ascendió a 14 millones brutos.

En una escala más modesta, pero con buen rumbo, se sitúa Bankinter. La entidad presidida por María Dolores Dancausa inauguró la temporada de resultados del Ibex elevando su beneficio un 7,6%, hasta los 291 millones de euros. Entre el periodo de enero y marzo, el banco ha consolidado el dinamismo del negocio con clientes, con un avance del 5% en al inversión crediticia. Además, la entidad también ha destacado el fuerte tirón de los recursos gestionados fuera del balance, que crecen un 17% en este periodo. La evolución del negocio también ha impulsado todos los márgenes: el de intereses ha avanzado un 5,5%; el margen bruto, un 6,5% y el de explotación, un 8,7%.

Noticias relacionadas

Unicaja registró un beneficio neto de 161 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a los 158 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 1,4%. Este resultado se sustenta en la evolución favorable de los ingresos recurrentes, la mejora del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones netas, en un contexto de avance sostenido de la actividad comercial, y una menor necesidad de dotaciones a provisiones de crédito, que descienden un 20% interanual, en línea con la mejora sostenida de la calidad del balance.