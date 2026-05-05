Geely ultima la compra de una parte de la factoría de Ford Almussafes

La compañía china Geely ultima la compra de una parte de la factoría de Ford en Almussafes (Valencia). De hecho, 'La Tribuna de la Automoción' ha ido más allá y ha adelantado hoy que la multinacional del óvalo ha llegado ya a un acuerdo para comprar la nave de montaje de Body 3 de la factoría de Almussafes para que pueda desarrollar de manera independiente producción de vehículos.

Esa zona de la fábrica forma parte de una ampliación llevada a cabo hace más de diez años y estaba prácticamente sin actividad tras la retirada de modelos de la multinacional estadounidense. Ford España ha indicado a Levante-EMV: "No comentamos sobre especulaciones". "Estamos en conversaciones con muchas empresas sobre diversos temas, lo cual forma parte del curso habitual de los negocios. A veces fructifican y a veces no", ha añadido Ford España. La empresa china fabricará de forma independiente sin compartir cadena de montaje con la multinacional americana.

La Administración valenciana daba por hecho el acuerdo y esperaba el anuncio el pasado 23 de abril, según ha podido saber este diario. La utilización de las instalaciones de Almussafes, tal como informó este diario el pasado febrero, es beneficiosa para ambas partes, ya que permite a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, al tiempo que da un nuevo impulso a la planta. Desde 2024, solo ha producido el Ford Kuga. El año pasado cerró con 98.500 unidades producidas. La fábrica tiene una capacidad anual prevista de 400.000 unidades.

100 personas por turno

Otras fuentes explicaron que la instalación Body 3 que está a punto de comprar Geely se construyó hace una década para ensamblar los modelos Mondeo, Galaxy y S-Max. Es una zona muy robotizada que está actualmente sin actividad porque el único modelo que produce la fábrica solo pasa por los Body 1 y 2. También es una zona en la que prácticamente no había plantilla (100 personas por turno) debido a su robotización.

'La Tribuna de la Automocion' ha precisado que Geely analiza producir un vehículo con tres sistemas de propulsión: híbrido autorrecargable, híbrido enchufable y eléctrico.

Geely no era la única interesada en la factoría de Ford Almussafes. Otras compañías como Changan -que mantiene con Ford una alianza estratégica desde 2001 en China- y MG, marca del grupo chino SAIC Motors, habrían puesto también sus ojos en Almussafes. En China, Ford también tiene alianzas con Jiangling Motors Corp.

La entrada de un fabricante chino en la factoría de Almussafes daría un nuevo impulso a la planta valenciana. Ford Almussafes cerró el año 2025 con el mínimo histórico de producción en los 50 años de la factoría. Una tendencia a la baja que se espera también para este año, cuando las previsiones estiman 90.000 vehículos. La planta llegó a producir en su mejor año (2004) 449.101 vehículos.

La empresa y los representantes de los trabajadores confían en que el nuevo modelo asignado para finales de 2027 - un vehículo multienergía (híbrido)- contribuya a estabilizar el empleo. Inicialmente, la producción prevista de ese coche era de 300.000 vehículos al año, pero después se ha rebajado esa cifra hasta los 209.000 al año.

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Interés de Almussafes

De forma paralela, Almussafes prepara 600.000 metros de suelo junto al parque de proveedores de Ford para una factoría como la que necesitan los fabricantes chinos de coches. El ayuntamiento trabaja para atraer a alguno de los fabricantes chinos que buscan suelo en España y que están interesados en asentarse en puntos que cuentan con una cadena sólida de industria auxiliar. Como avanzó este periódico, el alcalde de Almussafes, Toni González, confía en que el suelo esté listo en mayo y subraya que darán todas las facilidades para agilizar la urbanización.