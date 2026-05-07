Dos accionistas de Meliá, miembros de la familia Escarrer, cuestionan el "blindaje" de su presidente

La junta de accionistas de Meliá, celebrada este jueves en Palma de Mallorca, ha sacado a la luz desavenencias en el seno de la familia Escarrer, propietarios de la compañía, tras la intervención de dos sobrinos del presidente y consejero delegado de la cadena hotelera, Gabriel Escarrer, hijos de su hermano Sebastián, Jaime y Ana Escarrer Bisbal. Y los dos lo han hecho en la misma dirección, cuestionando la figura del actual presidente de la cadena hotelera que, precisamente, fue reelegido en su cargo con un 94% de los votos.

Por un lado, Jaime Escarrer Bisbal, poseedor de 300 acciones (0,0001% del capital social), manifestó que no toda la familia estaba contenta con el "pacto de socios" que, a su juicio, "blinda" al presidente en su puesto y evita disidencias. "Mis hermanos y yo no hemos podido recibir acciones que implican una participación indirecta en Meliá porque para su entrega se nos obliga a adherirnos al pacto de socios, que en la práctica blinda la posición del presidente y relega a quienes no comparten esa posición a un papel pasivo", afirmó Jaime Escarrer durante su intervención.

En 2018, los fundadores de la cadena hotelera, Ana María Jaume Vanrell y su marido, Gabriel Escarrer Juliá, firmaron junto a sus seis hijos --María Magdalena, Ana María, María Antonia, María Mercedes, Sebastián y Gabriel Juan Escarrer Jaume-- un pacto que establecía que cuando fallecieran cualquier tipo de alteración del accionariado necesitaría una mayoría reforzada del 80%. El acuerdo entró en vigor en agosto del año pasado, tras la muerte de Jaume Vanrell nueve meses después de la de su marido, Escarrer Juliá.

Los seis hermanos firmaron ese pacto en su condición de socios "directos o indirectos de las compañías mercantiles" propietarias de Meliá porque realmente los titulares de las acciones de la cadena hotelera son cuatro sociedades mercantiles (Hoteles Mallorquines Asociados, Hoteles Mallorquines Agrupados, Hoteles Mallorquines Consolidados y Tulipa Inversiones). Se desconoce el porcentaje que tiene cada hijo en esas sociedades, ya que esta información no es pública ni se comunica a Meliá, según fuentes de la compañía.

"Los asuntos de las herencias de los Señores Escarrer son asuntos de la esfera privada y familiar y no son competencia de Melia Hotels International", añaden las citadas fuentes, que insisten en que no tienen "acceso al pacto más allá de lo comunicado a la CNMV, esto es, que dicho pacto establece mayorías reforzadas para adoptar determinados acuerdos y que tiene una duración inicial de cinco años".

Acumulación de cargos

Jaime Escarrer Bisbal no fue el único en trasladar sus críticas sobre Gabriel Escarrer en público, también lo hizo su hermana Ana Isabel Escarrer Bisbal, propietaria de 300 acciones (0,0001% del capital) y representada por Alfonso Coronel de Palma, para criticar la "constante y paulatina salida de personas cualificadas de la alta dirección y directores de hotel", así como que una sola persona acumule los cargos de presidente y consejero delegado. "¿Se va a instaurar o se ha instaurado un plan de sucesión en la línea ejecutiva sólido y que evite la concentración de funciones ejecutivas en una sola persona?", preguntó Coronel de Palma, en representación de Escarrer Bisbal.

La respuesta, de la presidenta de la comisión de auditoría, Cristina Aldámiz-Echevarría, fue que "la unión en una sola persona de la figura del presidente y consejero delegado no solo no representa un riesgo para la sociedad, sino que es la mejor opción" y que Meliá no es la única compañía del Ibex cuyo primer ejecutivo reúne las dos funciones.

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Y así es. Si bien es algo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda evitar a través de su Código de Buen Gobierno, Francisco Reynés acumula los cargos de presidente y consejero delegado en Naturgy; Maurici Lucena en Aena; José Manuel Entrecanales Domecq en Acciona, y Juan López-Belmonte Encina en Laboratorios Rovi. "Lo importante es tener la certeza de que esta figura tiene contrapesos suficientes, algo que se consigue con un consejo independiente y con la figura de la consejera coordinadora", añadió Aldámiz-Echevarría.