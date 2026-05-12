La Seguridad Social confirma la nueva ayuda universal de 200 euros al mes por hijo: estos son los requisitos

El Gobierno de España quiere aprobar una ayuda destinada a las familias con la que quieren aliviar los gastos de crianza hasta que alcancen la mayoría de edad. La conocida como Prestación Universal por Crianza es una medida planteada para aportar hasta 200 euros al mes por hijo menor de edad, aunque todavía no está en vigor ni cuenta con un procedimiento oficial de solicitud. Su aprobación definitiva dependerá de su desarrollo normativo y de su inclusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Esta ayuda ha generado una gran expecctación en muchos hogares españoles y promete ser una de las más solicitadas en la Seguridad Social. La medida se encuentra en fase de propuesta política y su aprobación dependerá de las negociaciones de los presupuestos y de su inclusión en la futura Ley de Familias que prepara el Gobierno de coalición.

Las familias beneficiarias cobrarán más de 2.000 euros al año

La propuesta contempla una prestación de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, lo que supondría unos 2.400 euros al año para sufragar gastos relacionados con la crianza. La prestación tiene un carácter universal, es decir, todas las familias podrían solicitarla independientemente de su renta, a diferencia de lo que ocurre con otras prestaciones en la actualidad, como las vinculadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o determinadas deducciones fiscales.

Con esta medida, el objetivo del Gobierno es apoyar a las familias en el cuidado de sus hijos durante las primeras etapas de la vida, así como el fomento de la natalidad garantizando la cobertura de las necesidades más básicas.

Por el momento, el BOE no ha hecho oficial esta nueva ayuda del Gobierno, pero los borradores conocidos hasta la fecha establecen varios requisitos para poder acceder a esta prestación. Estos son los siguientes:

Residencia legal y efectiva en España.

Convivir con el menor.

Estar empadronado junto a él.

Presentar documentación habitual como DNI, NIE o libro de familia.

Las ayudas que sí existen ahora para familias con hijos

Aunque la Prestación Universal por Ciranza continúa pendiente de aprobación, sí existen otras ayudas activas destinadas a padres con menores a su cargo.

La más parecida es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), gestionado por la Seguridad Social dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital. Esta ayuda sí tiene límites de ingresos y patrimonio, pero puede cobrarse incluso sin percibir el IMV completo.

Familias con niños. / RUBEN RUIZ

Las cuantías, que han sido actualizadas para 2026, dependen de la edad de los hijos:

115 euros mensuales para menores de 3 años.

80,50 euros al mes para niños entre 3 y 6 años.

57,50 euros mensuales para menores de entre 6 y 18 años.

Para acceder a ella, la unidad familiar no puede superar determinados umbrales económicos. En familias de dos adultos y un hijo, el límite ronda aproximadamente entre 28.000 y 30.000 euros brutos anuales, aunque aumenta según el número de miembros.

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Por ahora, el Ejecutivo no ha confirmado cuándo podría aprobarse definitivamente la ayuda universal de 200 euros por hijo. Las asociaciones familiares llevan meses reclamando una medida estable para combatir la baja natalidad y el riesgo de pobreza infantil, mientras miles de familias siguen pendientes de una prestación que podría cambiar de forma importante su economía doméstica.