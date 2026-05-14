El Ibex 35 abre con buenas sensaciones y Telefónica sube más de un 5% tras sus resultados

Los brotes verdes en las relaciones diplomáticas entre las dos mayores potencias económicas del mundo han dado ánimos al Ibex 35. El selectivo español ha iniciado la jornada de este jueves con un alza del 0,77%, lo que lo ha llevado a colocarse en los 17.790 puntos.

Así, el parqué madrileño recibe con alzas la buena sintonía existente entre los mandatarios de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping, en la visita del primero a Pekín. El mandatario estadounidense ha aterrizado en la capital china acompañado de una nutrida comitiva de empresarios, entre los que destacan el CEO de Nvidia, Jensen Huang, el de Apple, Tim Cook o el de Tesla y SpaceX, Elon Musk, entre otras personalidades.

Trump ha acudido a visitar a su homólogo chino en un momento de particular debilidad del Gobierno estadounidense, con una guerra en Irán que ya se ha alargado cerca de 80 días y en plena disputa comercial con Europa, a la que ha dado un ultimátum para rubricar el acuerdo comercial que debe estabilizar las relaciones a ambos lados del Atlántico.

El petróleo, la materia prima más afectada por la guerra en Oriente Medio, cotizaba alrededor de los 106 dólares a primera hora de la mañana, aún lejos de sus picos más altos en los momentos de máxima tensión en el conflicto. Pese a que sigue frágil y las negociaciones de paz no han fructiferado aún, el alto el fuego entre EEUU e Irán sigue vigente.

La inflación afloja

En el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En el plano empresarial, antes de la apertura de las Bolsas, Telefónica ha informado de que ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Latinoamérica, y ha confirmado sus previsiones para 2026.

En estas circunstancias, el valor más alcista de la jornada en los primeros compases es Telefónica, con un alza del 5,19% en los mercados, lo que supone su mayor subida del año. El segundo y tercer puesto se lo adjudicaban las 'socimis', con Merlin Properties exhibiendo un alza del 2,25% y Colonial de un 1,23%.

En el otro lado de la balanza, las mayores caídas correspondían a Indra (-0,50%), Repsol (-0,40%), Solaria (-0,29%) y ArcelorMittal (-0,26%).

Buenas sensaciones en Europa

El resto de bolsas europeas han notado también las buenas sensaciones mostradas entre Trump y Xi Jinping. El DAX alemán ha abierto la jornada con un alza del 1,23%, mientras que el CAC francés ha ganado un 0,46%. Por su parte, el FTSE londinense ha arrancado con un modesto repunte del 0,05%, mientras que la Bolsa de Milán se ha apuntado un 0,55% en apertura.

Los mercados estadounidenses siguen cerca de máximos, pese a que el pasado miércoles se conoció que la inflación del país saltó en abril al 3,8%, en máximos de casi tres años. Moderarla será una de las principales misiones de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la junta de gobernadores de la Reserva Federal (Fed), que fue ratificado el miércoles por el Senado en una votación extraordinariamente ajustada.

Con estos acontecimientos, el Dow Jones cerró el miércoles con una caída del 0,14%, en 49.693 puntos, cerca de los 50.000 que ya registró hace unos meses. Por su parte, el Nasdaq, selectivo tecnológico por excelencia, experimentó un repunte del 1,04%, hasta los 29.366 puntos. Por último, el S&P 500 saltó un 0,58% hasta los 7.444 puntos.

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Por su parte, los metales preciosos continúan indecisos desde que comenzó el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La onza de oro Troy cotiza a primera hora de la mañana en los 4.715 dólares, con un alza del 0,22%. Por otra parte, la plata, que ha experimentado revalorizaciones en los últimos días, cae hasta los 88 dólares por onza, un 1,50%.