bonÀrea prevé invertir 121 millones de euros, 20 de ellos en su centro de Épila, y abrir 20 nuevos establecimientos en 2026

bonÀrea Corporación ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas, en la que ha aprobado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2025. En el transcurso de la Junta se ha anunciado una previsión de inversión de 121 millones de euros para el 2026, una cifra superior a los 113,45 millones invertidos durante el ejercicio 2025. El esfuerzo inversor permitirá continuar impulsando el crecimiento de las diferentes líneas de negocio, reforzar la capacidad industrial y logística del grupo y ampliar su red comercial en el territorio.

En materia de retribución al accionista, la Junta ha acordado situar el dividendo en 29 euros por acción, un incremento del 11,5% respecto al ejercicio anterior. En total, la compañía repartirá 26 millones de euros entre sus 4.253 accionistas. Como es habitual, los accionistas podrán escoger entre recibir su dividendo en efectivo o bien, mediante el sistema “dividendo/acción”, reinvertirlo en la sociedad a través de la suscripción de nuevas acciones en el marco de una ampliación de capital.

Este modelo de retribución ha contribuido al crecimiento sostenido del capital social de bonÀrea Corporación y refleja la confianza de sus accionistas, entre los que hay ganaderos, agricultores, trabajadores del grupo y otros colaboradores vinculados al proyecto.

En su intervención ante los accionistas, Jaume Alsina, presidente y fundador de bonÀrea Corporación, ha puesto en valor la vigencia del modelo único desarrollado por el grupo: “El ejercicio 2025 reafirma la solidez de un modelo de integración vertical que nos ha permitido crecer manteniéndonos fieles a nuestra manera de entender el sector agroalimentario: sin intermediarios, arraigados al territorio y generando valor en todos los eslabones de la cadena, del campo a la mesa. Un modelo que hoy, más que nunca, continúa siendo clave para contribuir al dinamismo económico y social de nuestro entorno”.

Por su parte, Ramon Alsina, consejero delegado de bonÀrea Corporación, ha vinculado los resultados del 2025 con la capacidad del grupo para continuar invirtiendo y creciendo, de manera sostenida: “Durante el último ejercicio hemos alcanzado los mejores resultados de la historia de bonÀrea gracias a una estrategia basada en la reinversión y la mejora constante, la eficiencia operativa y el control de toda la cadena de valor. Con el horizonte puesto en el futuro, en un contexto todavía muy desafiante, queremos continuar reforzando nuestra capacidad productiva, logística y comercial para acercar los beneficios del modelo bonÀrea a todavía más consumidores, sin perder nuestra esencia”.

Una nueva etapa institucional

Durante la junta, los accionistas han acordado reconocer la trayectoria de Jaume Alsina, fundador de bonÀrea y máximo responsable del grupo durante más de seis décadas, con su nombramiento como presidente de honor de la compañía.

El reconocimiento se enmarca en el inicio de una nueva etapa institucional orientada a preservar este legado y reforzar la continuidad del modelo bonÀrea. En este contexto, en el transcurso de la Junta General de Accionistas también se ha anunciado que el consejo de administración, en su próxima convocatoria prevista para el día 28 de mayo, someterá a votación el nombramiento de Ramon Alsina, actual consejero delegado, como nuevo presidente de bonÀrea Corporación, relevando a Jaume Alsina en la presidencia de la compañía.

Expansión comercial y refuerzo de los centros productivos

De los 121 millones de euros de inversión previstos para el presente ejercicio, 29 millones se destinarán a la compra de nuevos locales y sus obras. El presupuesto permitirá inaugurar 20 nuevos supermercados bonÀrea y el traslado y la ampliación de otros 15 puntos de venta. Esta expansión permitirá añadir cerca de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial a la red de establecimientos.

Además, la compañía se marca como objetivo continuar impulsando su línea de platos preparados y ampliar la gama de productos de marca bonÀrea, que actualmente ya concentra más del 80% de las ventas en sus establecimientos.

En cuanto al centro alimentario de Épila, en Aragón, bonÀrea prevé destinar un importe superior a los 20 millones de euros. Esta inversión se concretará en la puesta en marcha de las naves e instalaciones de líquidos, la finalización de las estructuras y maquinaria de la nave logística y el inicio de la nueva planta de pet food. Hasta la fecha, la compañía ya ha invertido más de 230 millones de euros en un complejo clave para el despliegue comercial de la compañía a escala estatal.

En el centro alimentario de Guissona se destinarán 25 millones de euros centrados en automatizar y mejorar, principalmente, las capacidades productivas de las líneas de vacuno, la actividad de elaborados con nuevas líneas de loncheados y secaderos, y la ampliación de la capacidad para yogures y postres. El departamento de ingeniería recibirá 15 millones de euros con el objetivo de inaugurar entre 6 y 8 nuevas estaciones de servicio. Finalmente, en el ámbito de la alimentación animal, se proyecta la construcción de un nuevo almacén de piensos envasados en Lleida.

Noticias relacionadas

El ejercicio 2025, en cifras

bonÀrea Corporación cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 2.826 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior, y un beneficio neto de 102,69 millones de euros, un 15,6% superior. Con estos resultados, la compañía superó por primera vez la barrera de los 100 millones de euros de resultado neto y consolidó su evolución en un contexto todavía exigente para el sector agroalimentario. En paralelo, bonÀrea creó 193 nuevos puestos de trabajo, y finalizó el año con una plantilla de 6.611 personas y 612 tiendas.