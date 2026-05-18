El Gobierno da el primer paso para traspasar a Canarias la competencia de los aeropuertos que no son de interés general

El Gobierno de España ha iniciado formalmente el procedimiento para transferir a Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte que no tengan la consideración de interés general estatal.

La iniciativa parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, dentro del proceso de desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias y de ampliación competencial de las comunidades autónomas.

Según la información trasladada por el Ejecutivo central, el ministerio remitirá al Gobierno autonómico una propuesta oficial de traspaso después de que Canarias solicitara esta transferencia en enero de 2026. En esa petición, el Ejecutivo regional reclamaba expresamente asumir la gestión de infraestructuras de transporte que no estén reservadas al Estado.

Foto de archivo del presidente Fernando Clavijo (i) y el ministro Ángel Víctor Torres (d) en un acto oficial. / Carsten W. Lauritsen

Transportes avala la viabilidad jurídica del proceso

La propuesta elaborada por el Ministerio de Política Territorial cuenta con el respaldo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que considera que existe base jurídica suficiente para llevar adelante la transferencia competencial.

Este movimiento afecta especialmente a aeródromos, helipuertos y puertos de ámbito autonómico o insular que actualmente no están incluidos dentro de la red estatal de interés general.

En paralelo, continúan abiertas las negociaciones entre ambas administraciones sobre otras infraestructuras estratégicas que sí poseen esa consideración estatal. Entre ellas podrían encontrarse instalaciones aeroportuarias o portuarias clave para la conectividad del archipiélago, aunque por ahora no se han detallado cuáles formarían parte de futuras conversaciones.

Cómo será el procedimiento de transferencia

El proceso seguirá el mecanismo habitual utilizado en otros traspasos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Una vez recibida la propuesta, el Gobierno de Canarias deberá mostrar su conformidad o plantear nuevas ponencias técnicas para profundizar en los aspectos jurídicos, económicos y administrativos del acuerdo.

Posteriormente, el expediente deberá pasar por la Comisión Mixta de Transferencias, órgano encargado de negociar este tipo de cesiones competenciales entre ambas administraciones. El último paso será la aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros.

Desde el Ministerio de Política Territorial han reiterado además su disposición a seguir trabajando con Canarias en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y en la ampliación de competencias propias del archipiélago.

Un debate ligado al autogobierno canario

La gestión de infraestructuras de transporte ha sido históricamente una de las principales reivindicaciones institucionales de Canarias debido a la condición ultraperiférica y fragmentada del archipiélago.

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El actual Estatuto de Autonomía, aprobado en 2018, amplió el marco competencial de la comunidad autónoma y abrió la puerta a nuevos traspasos relacionados con transportes, costas y gestión territorial.