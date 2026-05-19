Barbón, Rueda y Mañueco reclaman avances en el Corredor Atlántico, el fin de los peajes y un nuevo modelo de financiación

Un nuevo modelo de financiación, compromisos y avances en el Corredor Atlántico y el fin de las autopistas de pago. Esas fueron las principales reclamaciones que los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León verbalizaron en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece esta cabecera y que se celebra este martes en Oviedo.

El socialista Adrián Barbón, presidente del Principado, y los populares Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, participaron en una mesa redonda moderada por Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, que dio continuidad a la cita celebrada el año pasado en Santiago. “No renunciamos a un impulso común de infraestructuras y no daremos un paso atrás en financiación”, coincidieron los tres.

Sintonía política y personal

Los tres mandatarios, de dos partidos políticos diferentes, demostraron una gran sintonía política e incluso personal en algunos momentos, compartiendo bromas y confidencias, y coincidieron en destacar la fortaleza del Noroeste. “Puede llamar la atención que diferentes colores políticos defiendan las mismas cosas, aunque a veces pueda ser incómodo. No he oído a mis homólogos decir nada diferente de lo que yo digo en materias importantes, como la financiación o las infraestructuras, que avanzan en otros sitios y aquí deben hacerlo también”, aseguró Alfonso Rueda.

“Esto manda un mensaje a la sociedad, que está cansada de la polarización. Que seamos capaces de entendernos es un mensaje muy fuerte”, apuntó Barbón. “Las relaciones se tienen que hacer desde el ámbito político, pero es importante que haya buena sintonía personal. La sintonía que tenemos Adrián, Alfonso y yo —dos alfonsos y un adrián, todos empezando por la A— es importante. Hay una realidad política y física que obliga a llevarnos bien”, incidió Mañueco.

El Corredor Atlántico

Ya en faena, los tres presidentes entraron de lleno en todos los temas de actualidad. El Corredor Atlántico —el conjunto de infraestructuras que la UE considera prioritarias y del que forman parte las tres regiones— fue uno de los asuntos centrales. Los dirigentes coincidieron en pedir más celeridad al Estado con las materias pendientes y pusieron de relieve que el Corredor Mediterráneo va más avanzado que el Atlántico.

“No tengo nada en contra de lo que se haga en el Mediterráneo. Lo que pido es que se ejecute lo de aquí”, destacó Barbón, que indicó que Asturias “va por delante en el Corredor debido a la apertura de la Variante de Pajares”, la conexión ferroviaria entre el Principado y León. El mandatario asturiano admitió que “queda trabajo por hacer” y reclamó el acceso al puerto de El Musel, en Gijón, por Aboño.

Alfonso Rueda aseguró que en el Corredor Atlántico “está fallando la política” y lamentó que el comisionado para el Corredor, José Antonio Sebastián, ni siquiera lo haya recibido. “Y no será por no haberlo pedido… Óscar Puente se comprometió a concreciones y mi opinión es que no ha habido nada de nada. Dato mata relato. No ha habido ningún avance sensible. Si hay un cambio de Gobierno, lo seguiré reclamando”, enfatizó.

“Nos gustaría que hubiese un impulso. Tenemos muchos kilómetros por hacer y obras complejas, como el nudo del Manzanal, en Ponferrada. La conexión con Portugal y con Asturias y Galicia es imprescindible y me gustaría que hubiese mayor velocidad. Necesitamos infraestructuras que permitan que vuelva la población”, indicó Mañueco.

Los peajes

Los peajes estatales de las autopistas AP-9, en Galicia, y del Huerna (AP-66), en territorio leonés pero con influencia en Asturias y Galicia, pusieron de acuerdo a los presidentes. Los tres territorios reclaman el fin de los peajes y Asturias llevará a los tribunales al Ministerio de Transportes de Óscar Puente, basándose en el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la ampliación llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000. Los mandatarios enviaron hace meses una carta a Puente sobre los peajes, sin respuesta.

“No es normal que no se contesten las cartas y no hacerlo es una declaración de intenciones”, destacó Alfonso Rueda, que recordó que Galicia “también judicializó” el asunto de los peajes, al llevar a la Audiencia la negativa del Gobierno central a facilitar información sobre el procedimiento europeo.

“Hace unos años el debate era por qué el peaje era injusto; ahora Europa dice que esa prórroga que se aprobó con el Gobierno de Aznar es ilegal. Vamos de la mano con la posición de Galicia y Castilla y León y lo trabajamos con la Comisión Europea. Si no hay avances por la vía política, lo haremos por la vía judicial”, indicó Adrián Barbón.

Fernández Mañueco, por su parte, apoyó el planteamiento de sus homólogos y dijo que “es bueno ir juntos”, ya que, según expuso, “los peajes hacen perder competitividad”. El presidente de la Junta también se quejó del peaje interno entre León y Astorga.

La financiación autonómica

El melón de la financiación autonómica fue el asunto que provocó diferentes opiniones entre los tres mandatarios. Aunque todos rechazaron el modelo planteado por el Gobierno central, en la mesa redonda surgieron distintos matices. También hubo un punto común: el acuerdo de Santiago, firmado en 2021 entre varias autonomías, sigue vigente para los tres territorios.

En lo que sí se diferenciaron fue en la quita de la deuda, que promueve el Gobierno central y respalda Asturias, pero que no abrazan Galicia y Castilla y León. “Es como si una persona que tiene 100.000 euros de hipoteca le dicen que no va a pagar 40.000. Lo que nos quiten de la deuda vendrá bien, ahorraremos intereses y será mejor. No estoy cien por cien a favor, pero sí al 75 por ciento. La quita es justa, porque el Estado, hace años, estranguló a las comunidades autónomas”, apuntó Barbón.

“En algo hay que estar en desacuerdo…”, ironizó Mañueco, que lamentó que regiones como las del Noroeste “puedan salir perjudicadas frente a quienes no han sabido hacer bien las cosas”, incidió, en referencia a las comunidades con más deuda.

Rueda también habló de la deuda. “No me niego a la condonación; me niego a la condonación y nada más. No es lo más urgente y no la hemos pedido. Necesitamos una financiación diferente y no tenemos un problema de deuda”, aseguró, mostrándose muy crítico con el modelo que planteó la ya exministra de Hacienda María Jesús Montero. “Si formamos parte de un país llamado España no podemos permitir la propuesta actual. Si hiciésemos lo mismo en Galicia, los habitantes de A Coruña o Arteixo no financiarían los servicios de los de Ourense. No unirse frente a esto es un disparate”, opinó.

El reto demográfico

Los presidentes también celebraron el cambio de tendencia demográfica, con las tres regiones ganando población. Barbón y Mañueco dijeron que habían copiado el “modelo gallego”, que busca el regreso de los gallegos que están fuera.

“En los últimos años han vuelto casi 50.000 gallegos. Llevamos tiempo creciendo, ha aumentado la tasa de fertilidad interna y viene gente de fuera. A la gente no se le puede obligar a tener hijos; se le puede animar”, dijo Rueda, que indicó que el flujo migratorio debe ser “ordenado”.

Barbón celebró no haber bajado del millón de habitantes. “Nuestro mínimo fue en 2022 y desde entonces estamos creciendo y ganamos 20.000 habitantes. Hemos conseguido darle la vuelta a la situación con una estrategia de retorno”, destacó.

Mañueco, por su parte, señaló que la intención de su Gobierno es que “la gente pueda vivir en el mundo rural” y aseguró que pretenden competir con otras comunidades.

Fiscalidad y políticas propias

La fiscalidad también tuvo espacio en el debate. Rueda reivindicó el derecho de cada comunidad a tener su propia política fiscal. “A veces oigo que no tenemos derecho a pedir recursos si bajamos impuestos y eso no tiene sentido”, opinó.

Mañueco defendió la “fiscalidad favorable en el mundo rural” de Castilla y León y Adrián Barbón la vía fiscal asturiana, que, según dijo, beneficia a las “clases medias y trabajadoras”.

Actualidad política y pactos

La mesa redonda también tuvo espacio para la actualidad política, con la citación como investigado del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y las recientes elecciones andaluzas. “El shock es importante, hablamos de un expresidente”, dijo Mañueco, que destacó además el triunfo del PP en las últimas autonómicas celebradas y, sobre la negociación con Vox, indicó que “estamos en ello; cuando llegue el momento, informaremos”.

Rueda se definió como “poco experto en pactos”, al gobernar con mayoría absoluta, pero defendió los acuerdos. “Desde fuera me llama la atención lo estupendos que se ponen algunos con pactos con determinadas fuerzas y, en cambio, no dicen nada con otras igual de radicales”, destacó. Sobre la investigación a Zapatero dijo que “es una situación tremenda, que causa una convulsión enorme”.

Barbón, por su parte, dijo que no había leído el auto y defendió la presunción de inocencia del expresidente. Sobre los últimos ciclos electorales, señaló que el PSOE debe tener “autocrítica” y lanzó una petición: “Ir a un sistema de elección directa a doble vuelta, en vez del modelo actual, porque los grandes partidos pueden salir reforzados”.

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“Construir puentes”

Los tres mandatarios finalizaron la mesa redonda y compartieron después confidencias, demostrando su buena relación. Barbón, anfitrión, dejó un titular final: “Somos el vivo ejemplo de construir puentes. Para que se nos escuche, lo primero es hacernos oír”, dijo, destacando como gran medio para lograrlo el II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica.