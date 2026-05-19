El déficit comercial se reduce un 22,6% hasta marzo por el tirón exportador y la caída de las compras energéticas

El déficit comercial español se redujo un 22,6% en el primer trimestre del año, hasta situarse en 11.677,4 millones de euros, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La mejora del saldo exterior se explica por el avance de las exportaciones y la caída de las importaciones. En concreto, las ventas españolas al exterior aumentaron un 0,7% entre enero y marzo, hasta alcanzar los 96.506 millones de euros, la segunda cifra más elevada para un primer trimestre. Por su parte, las importaciones descendieron un 2,5%, hasta los 108.183 millones de euros.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo destaca que esta evolución “refuerza la tasa de cobertura y mejora la posición exterior española”. La tasa de cobertura, que mide el porcentaje de importaciones que se financia con exportaciones, se situó en el 89,2% al cierre de marzo, 2,8 puntos por encima del nivel registrado un año antes.

La caída de las importaciones estuvo marcada especialmente por el retroceso de las compras energéticas, que disminuyeron un 16,8%, hasta los 12.717 millones de euros, en un contexto condicionado por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte internacional de petróleo y gas.

Como consecuencia, el déficit energético se redujo hasta los 7.377,7 millones de euros, frente a los 9.529,7 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior. También mejoró el saldo no energético, cuyo déficit bajó hasta los 4.299,7 millones, por debajo de los 5.569,9 millones registrados un año antes.

Por áreas geográficas, España incrementó su superávit comercial con la Unión Europea hasta los 6.498,3 millones de euros. Los mayores saldos positivos se registraron con Francia, con 4.628 millones; Portugal, con 4.463 millones; y Reino Unido, con 3.814 millones.

Por sectores, los mayores incrementos de las exportaciones correspondieron a las materias primas, con un avance del 18,8%; los bienes de equipo, con un 5,3%; el automóvil, con un 2,7%; y las manufacturas de consumo, con un 2,0%.

En el caso de las importaciones, el sector del automóvil lideró el crecimiento de las compras al exterior, con un aumento del 11,1%, seguido de los bienes de equipo, que avanzaron un 3,1%. En sentido contrario, las mayores caídas se produjeron en la energía, con un descenso del 16,8%; los productos químicos, con una bajada del 9,5%; y la alimentación, con un retroceso del 3,2%.

Los principales superávits sectoriales entre enero y marzo se concentraron en alimentación, bebidas y tabaco, con 5.435 millones de euros; semimanufacturas no químicas, con 1.822 millones; y otras mercancías, con 1.630 millones.

El número de exportadores regulares —aquellos que han vendido al exterior por más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres ejercicios anteriores— aumentó un 0,6% en el acumulado hasta marzo, hasta alcanzar los 39.417 operadores. Estos exportadores concentraron ventas por valor de 93.197,9 millones de euros, lo que representa el 99,9% del total y supone un 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

El déficit también baja en marzo

Solo en el mes de marzo, el déficit comercial se situó en 4.371,9 millones de euros, un 20% menos que en el mismo mes del año anterior.

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Las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 5,1% interanual en marzo, hasta los 35.859 millones de euros, el segundo máximo histórico para este mes, según Economía. En cambio, las importaciones retrocedieron un 1,6%, hasta los 40.231 millones de euros.