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II Foro Noroeste
Sigue en directo la segunda edición del Foro Noroeste
Prensa Ibérica reúne en Oviedo a los principales líderes de Asturias, Galicia y Castilla y León con la celebración de una plataforma de debate, diálogo y propuestas para contribuir al desarrollo económico y social de esta macrorregión
Mónica G. Salas
Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.
Sigue aquí en directo todas las mesas, diálogos y ponencias del II del Foro Noroeste.
Nuevas oportunidades en la industria
Las oportunidades económicas del Noroeste serán también uno de los ejes clave del II Foro del Noroeste, que se celebra hoy en Oviedo. La contestación social y la burocracia están ralentizando el desarrollo de proyectos de energías renovables en las tres comunidades, todavía muy dependientes de los combustibles fósiles. Asturias, Galicia y Castilla y León exploran nuevas vías de crecimiento vinculadas a la industria de defensa, la minería de materiales críticos o la agroalimentación.
Infraestructuras pendientes
Otro de los grandes frentes compartidos es el de las infraestructuras pendientes. Asturias, Galicia y Castilla y León reclaman al Estado avances más decididos en proyectos estratégicos, al tiempo que mantienen una reivindicación conjunta sobre los peajes de las autopistas. Los tres gobiernos autonómicos, pese a su distinto color político, exigen al Ejecutivo central la liberalización de la AP-9 y la AP-66.
Una macrorregión de seis millones de habitantes
Asturias, Galicia y Castilla y León suman cerca de seis millones de habitantes, representan el 12% del PIB nacional y albergan unas 400.000 empresas. Comparten además importantes retos comunes. El II Foro del Noroeste analizará, por ejemplo, cómo las tres regiones han logrado revertir la tendencia demográfica y encadenan cinco años consecutivos de crecimiento poblacional gracias, en parte, a la inmigración y al auge del teletrabajo, que está permitiendo a muchos jóvenes regresar a sus lugares de origen.
Los tres presidentes autonómicos estarán en el Foro
El II Foro del Noroeste da continuidad al celebrado el pasado año en Santiago de Compostela y contará con la presencia de los tres presidentes autonómicos: el socialista Adrián Barbón (Asturias) y los populares Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). La representación empresarial será también muy destacada, con dirigentes y directivos de importantes compañías con influencia en las tres comunidades.
Javier Moll, Alfredo Canteli y Adrián Barbón abrirán el Foro
El II Foro del Noroeste arrancará dentro de 45 minutos. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; y Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, serán los encargados de abrir (por este orden) la cita, a las 9.30 horas. Por delante habrá 15 ponencias, diálogos y mesas redondas en las que intervendrán más de 40 personalidades. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, clausurará el Foro a las 18.45 horas. Puedes consultar el programa completo aquí.
Arranca el II Foro del Noroeste
Les damos la bienvenida al II Foro del Noroeste "Construyendo puentes, creando futuro", organizado por Prensa Ibérica y celebrado en Asturias. Los principales líderes políticos, empresariales y sociales del Principado, Galicia y Castilla y León estarán este martes en el Hotel de La Reconquista de Oviedo con el objetivo de impulsar el desarrollo y la competitividad de esta macrorregión y convertirla en motor estratégico y económico de España y de Europa.
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